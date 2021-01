Después de un 2020 incierto por la irrupción del COVID-19, muchos torneos internacionales comenzarán a definirse en los primeros meses del 2021, entre ellos, el Mundial de Clubes de la FIFA. Este torneo, que se jugará por última vez con el formato tradicional para abrir paso a una nueva modalidad que lo incluirá en el calendario cada cuatro años, ya definió las fechas y sedes donde los distintos campeones de las Confederaciones disputarán el título. El sorteo se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la FIFA en Zurich, Suiza.

¿Dónde se jugará el Mundial de Clubes 2020?

El estadio Ciudad de la Educación está ubicado en Rayán, Catar. (Foto: FIFA)

En un primer momento la FIFA se demoró en anunciar el país anfitrión de esta edición del Mundial de Clubes, debido a que había la idea de expandir el torneo a más equipos. Sin embargo, sin darle más vuelta al asunto, el máximo ente del fútbol mundial anunció en junio del 2019 que las dos últimas ediciones del torneo, la 2019 y 2020, tendrían a Qatar como sede principal, con la intención, además, de que el país asiático vaya adaptando su localía para lo que será la Copa del Mundo del 2022.

Los estadios que han sido confirmados para el Mundial de Clubes 2021 son el de la Ciudad de la Educación, el Ahmad Bin Ali y el Internacional Jalifa. El certamen se disputará entre el jueves 4 de febrero y el jueves 11 del mismo mes.

¿Qué equipos participarán del Mundial de Clubes 2020?

Como todos los años, este torneo lo jugarán los campeones continentales de las cinco Confederaciones que pertenecen a la FIFA. Esta vez, Oceanía no contará con un representante, puesto que el campeón de la Confederación, el Auckland City, se retiró del torneo por las restricciones que tiene Nueva Zelanda por la pandemia del COVID-19 (su rival, el Al-Duhail, clasificó a la siguiente ronda automáticamente).

Estos son los clubes que participarán:

- UEFA: Bayern Munich (Alemania)

- CONMEBOL: Palmeiras o Santos (Por definir)

- CONCACAF: Tigres (México)

- AFC: Ulsan Hyundai (Corea del Sur)

- CAF: Al-Ahly (Egipto)

- Qatar: Al-Duhail (Anfitrión)

¿Cuál será el fixture del Mundial de Clubes 2020?

- Tigres vs. Ulsan Hyundai (Estadio Internacional Jalifa, 4 de febrero)

- Al-Alhy vs. Al-Duhail (Estadio Ciudad de la Educación, 4 de febrero)

- (Palmeiras o Santos) vs. Ganador de Tigres vs Ulsan Hyundai (Estadio Internacional Jalifa, 7 de febrero)

- Duelo por el quinto lugar (Estadio Ciudad de la Educación, 7 de febrero)

- Bayern Múnich vs Ganador de Al-Alhy vs Al-Duhail ( Estadio Ahmad Bin All, 8 de febrero)

- Duelo por el tercer lugar ( Estadio Ciudad de la Educación, 11 de febrero)

- Final (Estadio Ciudad de la Educación, 11 de febrero)

