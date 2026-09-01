Una nueva edición de un mundial gastronómico ha llegado. Ibai Llanos, quien fue el responsable de lanzar el “Mundial de Desayunos”, una dinámica de competencia internacional en la que un platillo representativo de cada país compite con otros por el mayor número de votos hasta solo quedar un campeón mundial. El ganador de la primera edición fue Perú, el cual fue acreedor de la “Sarten de Oro”.

Tras el recibimiento del premio, el creador de la dinámica y youtuber español fue fuertemente criticado por la simplicidad del trofeo y el poco valor del mismo. Por ello, Llanos realizó un cambio en la dinámica y anunció que habrá un nuevo trofeo, que contará con un diseño especial, además de ser valorado en 4 mil euros.

Así lo dio a conocer el youtuber español:

Llanos reveló en su comunicado que han trabajado en hacer este trofeo especial. La estatuilla ganadora es de bronce y contiene componentes variados como un globo terráqueo con un gorro de chef junto a utensilios de cocina y alimentos con una inscripción que señala Mundial de Comidas 2026.

Además, el influencer español habló sobre el trofeo de la última edición y el nuevo: “No sabíamos qué hacer, lo habíamos improvisado... Uds. Han pedido un trofeo con más cariño y la verdad es que ha quedado espectacular.”

Llanos también declaró que estuvo pensando en añadirle algo al premio de la estatuilla, como una visita especial al país ganador del nuevo Mundial. Finalmente, el español agradeció al público peruano por participar de la primera competencia conocida como “el Mundial de los Desayunos” y añadió que hará llegar el nuevo trofeo a los peruanos como forma de compensación tras el premio improvisado del primer encuentro.

¿Quiénes clasificaron a los cuartos de final del Mundial de Comidas 2026?