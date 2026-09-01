Ibai Llanos anuncia nuevo trofeo para el Mundial de Comidas del 2026 | Foto: Ibai Llanos Instagram
Ibai Llanos anuncia nuevo trofeo para el Mundial de Comidas del 2026 | Foto: Ibai Llanos Instagram
Por Redacción EC

Una nueva edición de un mundial gastronómico ha llegado. Ibai Llanos, quien fue el responsable de lanzar el “Mundial de Desayunos”, una dinámica de competencia internacional en la que un platillo representativo de cada país compite con otros por el mayor número de votos hasta solo quedar un campeón mundial. El ganador de la primera edición fue Perú, el cual fue acreedor de la “Sarten de Oro”.

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