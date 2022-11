Un tema que ha nacido en Uruguay y en la que se menciona a Argentina, Brasil y Chile, respecto al Mundial Qatar 2022, viene generando gran polémica en las redes sociales debido a que el tema hace recordar algunas acciones sobresalientes de la selección de Luis Suárez frente a los equipos anteriormente mencionados. En esta nota te contaremos qué dice la letra de esta canción, además de otra información que debes conocer sobre esta noticia.

LA CANCIÓN DE LA URUGUAY DE SUÁREZ QUE ATACA A ARGENTINA Y BRASIL

Una canción que viene ganando gran popularidad en Uruguay a pocos días de iniciarse el mundial Qatar 2022, ataca a Brasil, Chile y Argentina, en una lírica en la que recuerda hechos en la que la selección de Luis Suárez ha sobresalido por encima del resto de países antes mencionados.

Y es que si bien, esta canción no título, sí tiene el ritmo de La parte de adelante, popular canción del cantante argentino Andrés Calamaro.

“No soy porteño porque yo no me la creo. No soy brazuca porque no soy pizarrero. Nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar”, dice parte de la letra.

“Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona. Qué más decirles a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros, imagínate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta les cambiamos… si sos chileno no podés hablar de fútbol”, indica en sus partes más fuertes la melodía que ya se ha vuelto todo un hit en el país.

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL DE QATAR

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay .

. En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.