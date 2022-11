El país anfitrión de la Copa del Mundo 2022, Qatar, ha sido polémico por muchos aspectos, como el hecho de que los derechos humanos de las mujeres son constantemente vulnerados.

Por esta razón, resulta irónico que en este contexto, seis mujeres árbitras regirán por primera vez el destino de los hombres que están en el campo de juego durante la competición.

Tal y como se recoge de la plataforma El Estímulo, estas son las mujeres que dirigirán en el Mundial de Qatar 2022.

Stéphanie Frappart | Francia

Esta mujer francesa de 38 años de edad, forma parte de los árbitros oficiales de la FIFA desde 2011. Su nombre es sinónimo de pionera en el arbitraje: fue la primera mujer en arbitrar un partido de la Champions League (diciembre de 2020) y de la Supercopa de Europa (diciembre de 2019).

Su gusto por la profesión inició a los trece años de edad, pero no fue sino hasta los 19 años que dirigió su primer partido. Su experiencia como árbitra se ampliaría en competencias de equipos masculinos de Francia, llegando en 2019 a la Ligue 1, la primera categoría del fútbol francés. También sumaría experiencias con el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA (Turquía), el Mundial Femenino de 2015 (Canadá) y el Mundial Femenino Sub-20 de 2018 (Francia).

Hasta antes del inicio del Mundial, Stéphanie Frappart ha sido jueza de 317 partidos y se ha enfocado en formar a numerosos jóvenes en materia de arbitraje.

Stéphanie Frappart | Foto: AFP

Los reconocimientos más grandes que obtuvo llegaron en 2019 y 2020, cuando la premiaron con el título de mejor árbitra del mundo por parte de La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Días antes de que se lleve a cabo la final de la Copa de Francia, donde iba a debutar, la árbitra comentó para la revista Marie Curie sobre su trabajo: “Generalmente me aferro a cualquier cosa relacionada con la parte técnica de la evaluación. Sabemos que el árbitro es una función muy criticada. Tomamos muchas buenas decisiones, pero generalmente solo recordamos las que ‘hacemos mal’”.

Stéphanie Frappart | Foto: AFP

Yamashita Yoshimi | Japón

A sus 36 años de edad, esta jueza japonesa ha dirigido campeonatos como el Mundial femenino de 2019, la Liga de Campeones Asiática y el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Durante su época universitaria, empezó a dirigir los partidos del equipo local y compartió la experiencia con Makoto Bozono, otra árbitra reconocida de Japón. No obstante, no fue hasta 2015 que su trabajo se internacionalizó.

Yamashita Yoshimi | Foto: AFP

La jueza habla con alegría sobre Qatar: “No me esperaba que saliera una oportunidad como esta. Siento una gran responsabilidad por participar como árbitra, y por representar a Japón y a Asia”. Sin embargo, admite no sentir un cambio brusco al ir al Mundial: “Es el mismo deporte de siempre”.

En una entrevista con la Agencia EFE, la árbitra japonesa dijo que participar en Qatar 2022 se traducía en una oportunidad para que “haya más mujeres que persigan sus sueños”.

Yamashita Yoshimi | Foto: JFA

Salima Mukansanga | Ruanda

Esta jueza de 34 años es la primera mujer negra que arbitra un Mundial de Fútbol masculino. Siempre se interesó en los deportes, pero el difícil acceso a las canchas en su país, hizo que terminara de elegir el fútbol como la disciplina para desarrollarse.

Durante su bachillerato quiso hacer un curso de arbitraje de la Federación Ruandesa de Fútbol, pero la rechazaron por ser menor de edad. Esto la llevó a estudiar las reglas del juego por su cuenta, y en 2008 obtuvo su primer certificado de arbitraje mientras se formaba como enfermera con especialidad en obstetricia en la Universidad de Gitwe de Ruanda.

Empezaría su carrera como árbitra de juegos masculinos de tercera división y en 2012 se convertiría en árbitro internacional de la FIFA. A partir de ese momento, su crecimiento no paró: en 2019 fue supervisora oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Francia y también lideró partidos de los Juegos Olímpicos.

Su mayor logro en el continente africano llegó el 18 enero de 2022, pues junto a otras tres supervisoras asistentes, se convirtió en la jueza central de la Copa Africana de Naciones, algo que no había pasado en 65 años de historia de ese campeonato.

Salima Mukansanga | Foto: FIFA

Salima Mukansanga es consciente de por qué fue electa como árbitra oficial de Qatar 2022: “Estoy muy contenta de ir a la Copa del Mundo, porque trabajé duro para esto. Aquí estoy, y merezco estar aquí. Este es mi momento, y tengo que aprovechar este tiempo para hacerlo brillar”.

“Vengas de donde vengas, no te sientas tímida. No te sientas deprimida. No dejes que nadie diga que nunca llegarás allí. Lo harás, porque es lo que quieres ser. Hoy, estoy aquí, y nunca pensé que lo haría. Significa que tú también puedes tener eso. Sigue trabajando duro, sigue tus sueños, concéntrate en lo que quieres ser, porque el futuro es brillante. Lo que quieras ser, lo serás”, expresó cuando se le preguntó sobre su papel en Qatar.

Salima Mukansanga | Foto: Reuters

Karen Díaz Medina | México

Esta jueza latina tiene 37 años, es ingeniera agronómica y árbitra asistente FIFA con 12 años de experiencia. En 2009 debutó como profesional, pero no fue sino hasta 2016 que llegó a la Liga Mexicana de Fútbol.

Su primer encuentro con el arbitraje se dio de forma inesperada. Mientras atendía la cafetería donde trabajaba, el administrador de una liga de fútbol 7 le preguntó si quería arbitrar un partido porque el réferi no llegó. “Le dije que sí. Me gustó y (…) me pagaron por hacer algo que disfrutaba mucho. A partir de ese momento me asignaron más juegos cada semana y con el dinero ganado pude pagar la universidad”, le respondió.

Entre sus logros internacionales están el haber sido árbitra en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018; en el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018 y en el Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019.

Además, antes de que se supiera que formaría parte del cuerpo arbitral de Qatar 2022, Díaz Medina consiguió el título de la primera mujer mexicana que participa en un Premundial varonil de la Concacaf.

Karen Díaz Medina | Foto: Mexsports

En una entrevista con la Concacaf en 2020, Karen envió un mensaje a las niñas que aman este deporte y quieren ser árbitras: “Date el máximo en cada juego, en cada entrenamiento, en cada aula. Además, (mantente) abierta a las críticas y consejos de quienes te rodean y nunca te comparas con nadie más, cada mujer es única, cada árbitro tiene características únicas que la hacen especial. Confía en que tu camino siempre será diferente al de los demás porque hay momentos que tendrás que vivir para aprender de ellos”.

Karen Díaz Medina | Foto: Mexsports

Neuza Back | Brasil

Esta árbitra brasilera de 37 años de edad hizo su debut en el fútbol profesional en 2008 y en 2014 se convirtió en árbitro FIFA oficial. En distintas entrevistas, la brasilera ha dicho que su entrada al arbitraje fue un choque con un universo dominado por hombres, pero eso no la paralizó.

“Cuando paso por una situación más comprometedora, donde el prejuicio se presenta de una forma velada, con chistes de mal gusto o hasta miradas, solamente pienso conmigo misma que lo que alguien piensa o habla de mí no me define (…) no es que eso no me lastime, pero necesito encontrar una forma de (…) no quedarme sintiéndome una víctima”, dijo a la agencia EFE.

Tiene experiencia como árbitra en partidos de fútbol de los Juegos Olímplicos de Río de Janeiro 2016; la Copa América Femenina de Chile y la CONMEBOL Libertadores Femenina, ambos en 2018; la Copa de Brasil y la Copa Mundial Femenina, ambos en 2019; la Copa Sudamerica 2020; y fue parte del trío de mujeres que dirigió partidos del Mundial de Clubes de Catar 2021.

Neuza Back | Foto: Conmebol

La experiencia ha hecho a Back confirmar una realidad: “El prejuicio está más presente en el fútbol aficionado, no tanto en el profesional, pero lo que necesitamos hacer es un buen trabajo, tomar las decisiones acertadas dentro de la cancha y todo sale bien”.

Además, la brasileña es clara en algo: “No me gustan los rótulos, espero que todas las personas que tengan capacidad puedan desempeñar las funciones que quisiesen, independiente de clase, género, color y eso incluye que nosotras las mujeres podamos estar en el arbitraje en los partidos a los que nuestra capacidad nos pueda llevar (…) Que no sea por ser mujeres, pero sí por ser un árbitro con calidad para darle al fútbol el desarrollo que este gran deporte merece”.

Neuza Back | Foto: AFP

Kathryn Nesbitt | Estados Unidos

Esta norteamericana de 34 años se involucró con el arbitraje futbolístico a los 14 años, luego de asistir a un campamento de verano donde se dio cuenta de que ese papel la mantendría activa física y mentalmente. “Claramente, eso era más un pasatiempo en ese momento (…) así que se ha convertido en una carrera en los últimos 20 años”, dijo a la FIFA en una entrevista.

Debutó profesionalmente en el año 2013, en el partido inaugural de la National Women’s Soccer League (NWSL) y en 2020 alcanzó el título de “Árbitro asistente del año” por parte de la Major League Soccer, el sistema de ligas de fútbol de Estados Unidos y Canadá.

Ha participado en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2016; Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf y la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, ambos en 2018; la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019; las clasificatorias Olímpicas Femeninas de Concacaf; Copa MLS, Final de la Liga Concacaf Scotiabank, y Copa de Oro Concacaf 2020.

Kathryn Nesbitt | Foto: Getty Images

Nesbitt se define a sí misma como una árbitra analítica: “Estás constantemente tomando decisiones y no siempre son en blanco y negro (…) un escenario de fútbol no volverá a suceder exactamente de la misma manera. El juego siempre está cambiando. Mi función principal como árbitro asistente es la regla del fuera de juego, y eso no siempre es tan blanco o negro como a veces parece”.

Además, destaca qué es lo que aprendió como árbitra: “Lo más importante que me ha enseñado es cómo sacar lo positivo de una situación y aplicarlo en muchas áreas. Me desempeño mejor cuando estoy más feliz y más positivo y aprovecho las oportunidades increíbles y no tomo nada a cambio”.