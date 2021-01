Hace casi 10 años, en la temporada 2011, Santos consiguió su tercer título de Copa Libertadores tras vencer a Peñarol (Uruguay) por un marcador global de 2-1. Aquel equipo del ‘peixe’, en el que brillaba Neymar, era dirigido por Muricy Ramalho.

A propósito de la nueva final de Libertadores que Santos jugará hoy contra Palmeiras, El Comercio conversó con Ramalho para que nos cuenta sobre aquella gran campaña copera de 2011 y lo que fue entrenar a un crack mundial como Neymar.

“Para Santos era muy importante la Libertadores porque hacía 48 años que no ganaba ese torneo. Entonces, era muy importante para el club y teníamos un equipo que tenía a uno de los mejores jugadores del mundo que era Neymar e hizo toda la diferencia. Éramos un equipo muy fuerte y por eso salimos campeones”, rememoró Ramalho.

¿Qué recuerda de aquella campaña de 2011?

“Yo llegué a Santos en una situación complicada porque en la fase de grupos teníamos el penúltimo partido ante Cerro Porteño en Paraguay, y nosotros no podíamos empatar, teníamos que ganar sin Neymar ni Elano. Recuerdo que ganamos de visita 2-1 y creo que en ese momento comenzamos a ganar la Copa Libertadores, porque el equipo se quedó fuerte, tenía confianza y fuimos avanzando poco a poco hasta el partido ante Peñarol. Teníamos un equipo más fuerte que Peñarol, por eso, salimos campeones”, dijo Ramalho.

El actual coordinador técnico de Sao Paulo tiene grabada en su mente una escena muy importante que le tocó protagonizar con Pelé, quien es considerado como uno de los futbolistas más grandes en la historia del ‘deporte rey’.

“Pelé me agarró y fuimos a dar la vuelta olímpica, para mi fue importante y me marcó. Pelé me agarró y corrimos al lado de la mitad de la cancha, fue una cosa que no estuvo preparada. Esa actitud se quedó grabada en mi cabeza hasta hoy”, recordó. “Los grandes como Pelé son humildes, siempre recibió a las personas e iba a los entrenamientos para hablar con los jugadores. Siempre trató bien a todos”, agregó.

Los recuerdos de Neymar

Para Ramalho, Neymar, hoy en el PSG de Francia, mostró desde sus inicios en el fútbol que iba a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Dice con total naturalidad que, como ‘Ney’, ya no hay muchos jugadores en Brasil.

“Tú sabes que él te va a resolver partidos y los compañeros sabían eso. Es un jugador con mucha magia e improvisación. Nunca juega normal, pues siempre hace algo diferente. Es un jugador fácil para trabajar, no necesitaba que uno le hable. Neymar era muy profesional y pese a que parecía que era delgado, en verdad, era fuerte físicamente”, señaló.

Análisis de la final Santos vs. Palmeiras por Copa Libertadores

“Santos no es favorito. Están muy iguales los dos. Acá en Brasil todos dicen lo mismo. No se puede decir que este o el otro va a ganar el título. Es una final en la que los dos equipos atacan mucho. Lo que definirá al campeón de la Copa Libertadores son los detalles. El nivel de ambos clubes está parejo. Como coordinador técnico de Sao Paulo tengo que ver siempre los partidos de fútbol porque tengo que analizar y ver los posibles fichajes para nosotros y a mi me gusta el fútbol. Una final como este duelo claro que la veré. Yo trabajé en el Palmeiras, pero mi equipo de corazón es Sao Paulo, donde trabajo”, sentenció.