Un particular caso aún no se olvida en Argentina. Se trata del asesinato y violación de una niña de 9 años que ocurrió hace 30 años y que hasta la fecha no tiene culpables, más que la falta de empatía y responsabilidad de las autoridades que un 31 de diciembre, en plena fiesta de Año Nuevo, le respondieron a una madre desesperada por la desaparición de su hija que no molestara porque estaban celebrando. El caso de Nair Mostafá sigue siendo una herida abierta en el país que nadie resuelve.

UN CASO DE ASESINATO Y VIOLACIÓN SIN RESOLVER EN ARGENTINA

Como se menciona líneas arriba lo que le ocurrió a Nair Mostafá ese día fue un caso de desaparición seguido de muerte en Argentina, siendo uno de los más famosos y polémicos, en la que la víctima era una niña de nueve años de edad, ocurrido el 31 de diciembre de 1989.

Nair Mostafá, quien tenía 9 años, desapareció mientras se dirigía desde su casa a la pileta del club Huracán de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en Argentina, en una tarde de 1989 para no volver jamás a su casa.

Su familia hizo la denuncia tan pronto notó la ausencia de Nair, pero la respuesta que recibieron aquel día de parte de la Policía local era que se encontraban celebrando, y que no molestarán.

La búsqueda por parte de la policía se realizó después de los festejos de Año Nuevo; mientras que la gente que se solidarizó con la familia, horas antes ya había iniciado la búsqueda.

El cuerpo de la niña fue encontrado ultrajado, semidesnudo en los primeros minutos del 1 de enero de 1990 en terrenos del ferrocarril, justo al lado de las vías abandonadas por los pobladores, quienes, al ver la escena, enfurecieron.

Hubo entonces una nutrida y airada manifestación popular en Tres Arroyos, durante la cual incendiaron varios vehículos policiales en el frente de la comisaría. Culminando con 16 autos incendiados, 20 personas heridas, 16 policías relevados y una toma en el edificio de la Municipalidad.

El entonces gobernador bonaerense Antonio Cafiero acudió a la ciudad para calmar la indignación, prometiendo una rápida y profunda investigación del crimen; sin embargo, hasta el momento no hay responsables por esta injusta muerte.

Sobre la muerte de la menor, se sabe que fue ahorcada con la mochila que días antes le había pedido a Papá Noel, además de haber sido violada ya que en las mallas que ella solía usar se encontró manchas de semen, algo que podía dar indicios del culpable y por tal motivo debía estar bajo estricta custodia, sin embargo, la única prueba del delito se perdió.