Muchos de nuestros contactos en Facebook, los conocemos vagamente, o en el peor de los casos nunca lo hemos visto o conocido. Pensando en ello, este 17 de noviembre se celebra el Día Nacional para eliminar amigos de Facebook (National Unfriend Day), una iniciativa del comediante estadounidense Jimmy Kimmel, quien de esta curiosa manera se mostró en contra de la práctica usual de la red social: agregar gente.

En un inicio esta idea tuvo una gran acogida, y a través de su espacio televisivo, Kimmel volvió a alentar a hacer una “limpieza” en Facebook. ¿Eliminaste a algún amigo? Piénsalo bien, ¿no crees que deberías hacerlo?

Si bien, el National Unfriend Day nació en Estados Unidos, con los años la idea ha traspasado las fronteras, por lo que, si hay deseos de eliminar a alguien de Facebook, hoy es el día perfecto para hacerlo sin remordimientos.

A propósito de la fecha, te compartimos los 5 tipos de contactos que debes evitar en tu red social:

1. Personas con nombres que no conoces

Probablemente no has hablado con todos tus contactos de Facebook. En ese sentido, deberías preguntarte, ¿por qué mantienes a gente que no recuerdas y con la que no has tenido una conversación (probablemente nunca)? La psicóloga social Erin Vogel dice que es común, en una era de hiperconectividad, conectarse virtualmente con personas que no conocemos tan bien. Sin embargo, si no reconoces un nombre en tu lista de amigos de Facebook, tal vez deberías cortar el cordón (virtual).

2. Tu “ex”

Los expertos señalan que no siempre es necesario dejar de ser «amigo» o dejar de seguir a tu ex en Facebook, pero si tu uso de las redes sociales comienza a «interferir con tu sueño, salud mental o responsabilidades diarias», podría ser una buena solución.

3. Gente con la que solo tienes relación laboral

Si solo mantienes una relación laboral con las personas de tu trabajo, no tienen por qué tener acceso a tus cuestiones personales, fotografías incluídas. Evita el chisme en la oficina y no les dejes entrar en tu privacidad.

4. Personas que postean cosas negativas

Estar constantemente viendo post y estados negativos es algo evitable. Puede ser cualquier persona, desde un viejo amigo de la escuela o un pariente distante y malhumorado hasta un influencer o una celebridad que simplemente no te hace sentir bien contigo mismo. Si no te animan, corta con ellos en redes sociales.

5. Persona con la que simplemente ya no conectas

Si tienes en tu Facebook agregado a un viejo compañero de trabajo, un ex profesor de la primaria o un vecino de la infancia con quien ya no tienes un contacto cercano, no te sientas culpable por sacarlos de tus redes sociales.

“Eliminar las conexiones puede hacer más espacio en tu canal de noticias para las personas cercanas”, afirma la experta Vogel “o que es una forma más gratificante de usar las redes sociales”.

