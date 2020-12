La Navidad está a la vuelta de la esquina, y para celebrarlo, no hay mejor manera que ver una maratón de películas navideñas alusivas a la fecha junto a los más pequeños de la familia. En ese sentido, hemos seleccionado las mejores películas, desde los clásicos hasta los últimos estrenos de Netflix, Amazon Prime Video, y Disney Plus.

Mejores películas de Navidad en Netflix

1. ‘Las crónicas de Navidad’

Kate Pierce (Darby Camp) y su hermano Teddy (Judah Lewis) pretenden grabar a Papá Noel (Kurt Russell) en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad. Si no has visto la primera parte, estrenada en2018, tienes que verla antes de ver la segunda parte recién estrenada en Netflix.

Año 2018 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘Las crónicas de Navidad’ en Netflix

2. ‘Las crónicas de Navidad 2’

Tras el gran éxito de la primera película, llega la segunda parte de la historia. La trama transcurre dos años después de la primera parte y la vida de los hermanos Kate y Teddy Pierce ha cambiado, pero volverán a verse embarcados en una aventura para salvar la Navidad.

Año 2020 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘Las crónicas de Navidad 2’ en Netflix

3. ‘La Navidad mágica de los Jangle’

La Navidad mágica de los Jangle, narra la historia del legendario fabricante de juguetes Jeronicus Jangle, cuyos imaginativos inventos maravillan a todos. Pero un buen día, su aprendiz de confianza le roba su creación más preciada. Y entonces serán un invento olvidado y su nieta, igual de brillante e ingeniosa, serán los encargados de curar las viejas heridas y reavivar la magia.

Año 2020 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘La Navidad mágica de los Jangle’ en Netflix

4. ‘El deseo de Navidad de Angela’

‘El deseo de Navidad de Angela’ es una continuación de la película corta ‘La Navidad de Angela’, que está basada en los personajes del cuento de Frank McCourt. Una historia conmovedora de una pequeña que trata de reunir a su familia.

Año 2020 / Edad recomendada: todas / Ver ‘El deseo de Navidad de Angela’ en Netflix

5. Intercambio de princesas 2

‘Cambio de princesa’, estrenada en 2018, fue todo en éxito navideño para Netflix, y este año vuelve renovada con Vanessa Hudgens nuevamente como protagonista, pero esta vez se suma un tercer personaje.

Año 2020 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘(Re)cambio de princesa’ en Netflix

6. ‘Operación Feliz Navidad’

Una película amable con toque romántico para ver en familia. Una asistente del Congreso renuncia a pasar una Navidad en familia para viajar por trabajo a una base aérea del ejército. Allí conocerá a un capitán que desconoce su misión de acabar con su inspiradora tradición navideña.

Año: 2020 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘Operación Feliz Navidad’ en Netflix

7. ‘Navidad Xtraterrestre’

Un joven elfo confunde a un pequeño alienígena con un regalo de Navidad, pero su nuevo juguete tiene planes: destruir la gravedad de la Tierra y robarse los regalos.

Año: 2020 / Edad recomendada: Todos los públicos / Ver ‘Navidad Xtraterrestre’ en Netflix

8. ‘Dolly Parton: Navidad en la plaza’

Musical de Netflix para estas navidades protagonizado por la cantante Dolly Parton, en la que se enfrenta a Christine Baranski (‘The Good Fight’) para salvar a un pueblo de ser vendido a una gran corporación, e impedir que todos abandonen sus casas en Nochebuena.

Año 2020 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘Dolly Parton: Navidad en la plaza’ en Netflix

Mejores películas de Navidad en Disney+

1. ‘Amadrinhada’

Esta película navideña cuenta la historia de un hada madrina en prácticas que encuentra una carta traspapelada de una niña de 12 años en apuros a la que decide ayudar. Solo que ahora no tiene 12, sino 40, y es madre soltera.

Año: 2020 / Edad recomendada: +7 años / Disponible en Disney+

2. ‘Noelle’

La hija de Kris Kringle tiene mucho espíritu navideño y muchas ganas de hacer algo importante como su hermano Nick, que se convertirá en Santa Claus esta Navidad, siguiendo los pasos de su padre.

Año 2019 / Edad recomendada: todas / Disponible en Disney+

3. ‘Frozen, una aventura de Olaf’

Todos se van de Arendelle por las fiestas y Anna y Elsa se dan cuenta de que no tienen tradiciones familiares propias, por lo que Olaf se embarca en la misión de llevar a casa las mejores tradiciones y salvar la Navidad.

Año: 2017 / Edad recomendada: todas / Disponible en Disney+

4. ‘Mi pobre angelito’

Kevin tiene ocho años y forma parte de una familia muy numerosa. Cuando sus padres le olvidan accidentalmente en casa al marcharse de vacaciones, el pequeño deberá hacer frente él solo a dos ladrones que pretenden asaltar su hogar.

Año: 1990 / Edad recomendada: todas / Disponible en Disney+. También disponible en Disney+ ‘Mi pobre angelito 2’ y ‘Mi pobre angelito 3’.

Mejores películas de Navidad en Amazon Prime Video

1. ‘El Grinch’

‘El Grinch’ es una de las películas clásicas de la Navidad protagonizada por Jim Carrey.

Año: 2000 / Edad recomendada: +7 años / Ver ‘El Grinch’ en Amazon Prime Video, Movistar+ y HBO España

2. ‘El Grinch’ (2018)

Adaptación animada del clásico de la literatura infantil “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!”, producida por Illumination Entertainment (responsable de la franquicia “Gru, mi villano favorito” y de otras películas como “¡Canta!”).

Año 2018 / Edad recomendada: +7años / Disponible en Amazon Prime Video (hasta el 21 de diciembre)

3. ‘All I Want For Christmas Is You’

La película está inspirada en el clásico hit navideño de Mariah Carey, canción que se convirtió en el tema navideño más reproducido en Amazon Music. La película, narrada y producida por Mariah Carey, cuenta con una canción nueva y original de la intérprete, así como tres de sus clásicos para estas fechas.

Año 2017 / Edad recomendada: todas / All I Want For Christmas Is You en Amazon Prime

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Una navidad en California", película de Netflix