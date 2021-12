La mamá de las Kardashians no podía dejar de postear por Navidad y subió a su cuenta de Instagram una fotografía suya cuando era joven para promocionar su versión del sencillo “Jingle Bells”. “¡Un poco de diversión navideña en el estudio! ¡La Navidad es mi época favorita y más feliz del año y esto honestamente me puso de mejor humor y me hizo muy feliz de hacerlo!”, escribió. (Foto: Instagram)