La Navidad está cada vez más cerca y es por eso que millones de familias en el mundo se unirán para compartir un grato momento de felicidad, quizás con una exquisita cena navideña o con el tradicional intercambio de regalos; sin embargo, también se estila realizar oraciones en conmemoración del nacimiento de Jesus durante la Nochebuena. Es por ello que en esta nota te brindaremos cuatro plegarias que puedes realizar durante este importante día.

CUATRO ORACIONES PARA HACER EN FAMILIA DURANTE NOCHEBUENA

La Navidad no solo es un día para festejar en familia, sino también para agradecer y realizar oraciones en conmemoración al nacimiento de Jesús. Estas son cuatro oraciones que puedes usar en esta fecha.

1. Oración de agradecimiento

Esta noche Señor, me postro de rodillas y te contemplo en el pesebre. Has querido llegar a este mundo de la manera más humilde, has querido mostrarnos a todos que el mejor lugar para alojarte es un corazón sencillo. Esta noche quiero agradecerte, por todos aquellos favores que me has concedido desde el momento en que nací.

Gracias por llamarme tu hijo, por mirarme con bondad cuando solo soy miseria. Gracias por todas las veces que me has levantado, por todas las veces que me has escuchado en las frías noches en que mi corazón se hallaba roto. Gracias por el consuelo inmerecido, por las heridas y los fracasos que me hicieron más fuerte.

Gracias por cada miembro de mi familia, por las sonrisas y carcajadas, por los abrazos y las caricias. Por darme la oportunidad de recibirte una vez más en mi corazón. Ahí estás, hecho hombre, un bebé envuelto en pañales, la más dulce escena jamás antes vista. Tus manitas se extienden en esta fría noche, tu corazón palpita la Vida Eterna, tus ojos se posan sobre María, extasiada de amor, y sobre José, desbordante de alegría.

¡He aquí al Salvador, al Rey del Universo! He aquí a mi Jesús, mi dulce Jesús. Gracias por llegar aquella noche a los brazos de María, por hacerte pequeño y frágil. Esta noche solo te pido que nazcas aquí, en este corazón herido, y me permitas tenerte en brazos, tal como tu Madre lo hizo esa noche estrellada, iluminada por la bondad y el amor del Padre.

¡Aquí te espero mi Jesús, aquí te espero!

2. Oración de San francisco de Asís

Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda; aclamad al Señor Dios vivo y verdadero con gritos de júbilo. Porque el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra.

Porque el santísimo Padre del cielo, Rey nuestro antes de los siglos envió a su amado Hijo de lo alto, y nació de la bienaventurada Virgen santa María. Él me invocó: Tú eres mi Padre; y yo lo constituiré mi primogénito, excelso sobre los reyes de la tierra.

En aquel día envió el Señor su misericordia, y de noche su cántico. Este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en Él. Porque un Santísimo Niño amado se nos ha dado, y nació por nosotros de camino y fue puesto en un pesebre, porque no tenía lugar en la posada.

Gloria al Señor Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombre de buena voluntad. Alégrense los cielos y exulte la tierra, conmuévase el mar y cuanto lo llena; se alegrarán los campos y todo lo que hay en ellos.

Cantadle un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.

Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor, ofreced al Señor gloria para su nombre. Ofreced vuestros cuerpos y llevad a cuestas su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Amén.

3. Oración de San Juan XXIII

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que solo tú puedes dar.

Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu celeste paz.

Amén.





4. Mi corazón es un pesebre

Mi corazón es como el pesebre, oscuro y lleno de estiercol, en donde todos los días Jesús, el Niño, quiere nacer y llenarme de luz, por eso San José, limpia mi corazón, prepáralo con las humildes pajas, para que María Santísima recueste su cabeza, y así nazca la Vida Eterna. El Verbo Encarnado, la esperanza de la felicidad en mi Padre Celestial.

QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA NAVIDAD

La Navidad es una de las fechas más importantes del año para muchas personas. La tradición indica que este es un momento en el que familias, amigos y seres queridos se reúnen para celebrar juntos el nacimiento del niño Jesús.

Popularmente durante estas fechas se entregan regalos, y la celebración viene acompañada de una cena navideña en donde se come distintos aperitivos dependiendo del país en el que se celebra.

La Navidad inicia un tiempo litúrgico que finaliza con la solemnidad del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.

En la actualidad, prácticamente todas las Iglesias cristianas históricas (Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Comunión anglicana, diversas Iglesias protestantes, etc.) otorgan a la solemnidad de la Natividad o Navidad una importancia tal que se la antecede de un tiempo de preparación, el Adviento, de la misma forma que la Cuaresma constituye el tiempo de preparación para la Pascua.

La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por gente no creyente; algunos utilizan la Navidad como festejo de convivencia social y familiar sin estar vinculada a alguna religión, mientras que otros lo reseñan en mensajes presidenciales.

En muchos lugares de Europa y América hay una creciente tendencia, impulsada principalmente desde las parroquias locales, para recuperar el sentido religioso de la Navidad y su verdadero significado.

Durante estas fechas, algunas de las figuras que más se repiten son:

Los belenes, pesebres o nacimientos navideños: consisten en la representación del nacimiento de Jesús, mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo donde nació Jesús, la ‘’Sagrada Familia’', los animales y los pastores, también los 3 ‘’Reyes de Oriente’' y una estrella con una estela que también suele colocarse en lo alto del ‘’árbol’' de Navidad. Según la tradición san Francisco de Asís fue su inventor.

En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países, la figura del Niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser «arrullado» es colocado entre José y María.

Los villancicos: canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos como «Noche de Paz» tienen versiones en varios idiomas o ritmos, con el mismo o distinto nombre.

El árbol de Navidad: un elemento decorativo para el que se suele emplear una conífera (o árboles artificiales) decorada con adornos. Al ser un árbol de hoja perenne simboliza el amor de Dios.