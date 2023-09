La época y quizá el mes más esperado por la mayoría de personas en el mundo está vinculado a la solemnidad católica que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Diciembre se acerca para culminar el 2023, pero previo a la fiesta de fin de año, millones de familias celebrarán la tradicional Navidad al son de los villancicos y con un pavo adornando la mesa. A propósito de esta efemérides, y siendo 25 de setiembre, te contamos cuántos días faltan para la Nochebuena, qué caracteriza a una de las festividades más importantes del cristianismo, frases para dedicar y mucho más.

¿CUÁNTOS DÍAS FALTAN PARA LA NOCHEBUENA DE NAVIDAD 2023 EN PERÚ Y OTRAS PARTES DEL MUNDO?

El cierre de año en el Perú y otras partes del mundo llega precedido habitualmente por una Navidad que fomenta la unión familiar, y se caracteriza por promover la esperanza, paz y solidaridad en honor al nacimiento del Niño Jesús mediante el conteo regresivo que da lugar a la denominada Nochebuena.

Cada reunión entre seres queridos, amigos y parientes rememora una efemérides que valora los principios de la Iglesia católica, y que en este 2023 se festejará a solo 6 días de poder despedirlo vestidos de amarillo.

Teniendo como colores representativos al rojo y verde, por ejemplo, esta celebración cristiana permitirá que las familias de diversas partes del mundo evoquen a Jesucristo a partir de la medianoche del 25 de diciembre, fecha para la cual faltan exactamente 91 días considerando que setiembre termina el sábado 30, y los meses siguientes abarcan la siguiente cantidad:

- Octubre

31 días

- Noviembre

30 días

La Nochebuena de Navidad 2023 constituirá una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas y más acompañamientos que suelen decorar la mesa de centro de un hogar.

Sin embargo, los componentes de una familia pueden resultar muy extensos, y por ello muchas veces no llegan a juntarse para disfrutar de la tradicional comida, cantar villancicos, orar, en algunos casos bailar “Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe, y por ese motivo también se recurre al envío de bonitas frases o mensajes para festejar el momento nostálgico que trae esta festividad con el fin de fortalecer los lazos consanguíneos con tus seres queridos.

FRASES PARA DEDICAR Y CELEBRAR LA NAVIDAD DESDE NOCHEBUENA 2023

Algunas de las frases típicas que contienen magia e ilusión en esta época de fin de año son las que desean ¡Feliz Navidad! escuetamente en Nochebuena o tal vez acompañado de un “Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar”.

En pleno conteo regresivo, y a tan solo 91 días para conmemorar el nacimiento de Jesucristo en Belén, te compartimos los mejores enunciados para enviar a amistades y familiares, y saludar la llegada de uno de los días cristianos más importantes que figura enmarcado en el calendario:

- Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año

- La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que hacen que un año se pase volando

- Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad!

- ¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado

- Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse. Recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor

- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!

TEMAS MUSICALES IDEALES PARA RECIBIR LA NOCHEBUENA 2023 DE NAVIDAD EN PERÚ Y OTRAS PARTES DEL MUNDO

Así como las frases expresan buenos deseos hacia el ser querido que se encuentra en otro espacio, también las canciones revitalizan, y alegran las reuniones navideñas pesar de la lejanía de nuestros familiares.

En esta Nochebuena 2023, no solo los populares villancicos forman parte de la efemérides, sino que artistas míticos y consagrados ponen su cuota de salsa, pop, y vals criollo, entre otros géneros, en cada estrofa que realza el nacimiento del hijo de Dios.

Repasemos algunos de los temas musicales navideños entonados por intérpretes como Mariah Carey, Luis Miguel, y más afamadas celebridades de la industria:

- JOSÉ FELICIANO CON “FELIZ NAVIDAD”

- MARIAH CAREY CON “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU”

- LUIS MIGUEL CON “SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD”

- WILLIE COLÓN Y HÉCTOR LAVOE CON “AIRES DE NAVIDAD”

- EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO CON “EL ARBOLITO”