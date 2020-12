Este miércoles 2 de diciembre se realizará el evento de iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center, uno de los espectáculos navideños más esperados de la temporada en Nueva York. Y es que este acontecimiento se ha postergado un poco debido a que se están realizando algunos ajustes relacionados a la pandemia del nuevo coronavirus. Por eso, habrá algunas reglas nuevas que los visitantes deberán seguir si quieren ver el abeto de cerca.

Es evento de iluminación del famoso árbol de navidad está programado para este 2 de diciembre a las 8:00 p.m., no contará con acceso al público directamente a la plaza durante la ceremonia de iluminación. El acto será transmitido en vivo por NBC 4. Posteriormente sí podrá recibir visitas, pero bajo ciertos protocolos por el COVID-19.

A partir del jueves 3 de diciembre, el público podrá ver el árbol de Navidad iluminado desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, todos los días. Solo el 25 de diciembre, el enorme abeto de 11 toneladas y 23 metros de altura, permanecerá con las luces encendidas durante las 24 horas del día.

Para disfrutar del árbol en vivo, los visitantes tendrán que seguir ciertas normas para lograr tomar una fotografía del majestuoso abeto que ha sido decorado con 50.000 luces LED multicolores. Estas medidas incluyen reservar un lugar en la fila de espera de manera virtual, entradas monitoreadas y esperar en filas siguiendo las reglas respetando el distanciamiento social.

Según detallan los organizadores, se permitirá el ingreso de grupos de solo cuatro personas a la vez. En caso se tratara de un grupo con más miembros, este será dividido para esperar el ingreso en “grupos delineados” separados. Las filas de espera tendrán una distancia de casi 2 metros por persona.

Los organizadores quieren evitar los tumultos por lo que han establecido un sistema de códigos QR, mediante los cuales los asistentes podrán verificar el tiempo de espera que tienen para llegar al gran árbol de Navidad. Cuando estén próximos al lugar, recibirán un mensaje de texto.

“Este no es un evento para espectadores como lo fue en el pasado”, aclaró el alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa el domingo. “Lo que no queremos y no podemos tener es grandes multitudes de personas que se amontonan allí”, sostuvo la autoridad.

Entradas y calles cerradas

Las calles 49 y 50 entre las avenidas Quinta y Sexta estarán cerradas para los vehículos.

Las entradas para ver el árbol solo están ubicadas en las calles 49 y 50 en las avenidas Quinta y Sexta.

Las zonas dedicadas a la observación del árbol solo están ubicadas en las calles 49 y 50 entre las avenidas Quinta y Sexta.

Center Plaza, donde se encuentra físicamente el árbol, estará cerrado al público.

Se podrá acceder a la pista del Rockefeller Center en la calle 49, entre las avenidas Quinta y Sexta.

Solo estarán abiertas las tiendas en Channel Garden, el jardín para ver el árbol permanecerá cerrado. Igualmente, las tiendas y restaurantes en el Concourse estarán abiertos al público, se puede acceder a ellos desde las calles 49 y 50.

