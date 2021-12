Navidad en USA: la historia de una familia que devolvió el regalo de sus hijos por el alza de combustible

La familia de Jen Kendra se vio afectada económicamente por los precios altos de la gasolina y los comestibles, que en estas fiestas de celebración por Navidad sus hijos recibirán regalos más pequeños, y el resto de los integrantes no recibirá ninguno.

Esta familia que vive en los suburbios de Chicago, conformada por Kendra, su esposo y sus dos pequeños hijos, se han visto afectados por el alza de precios. La madre quien trabaja a tiempo parcial como cajera de banco, paga el doble para llenar el tanque de gasolina cada semana.

Ella indica que ha visto un repunte en los precios de los alimentos y la gasolina, principalmente. Cada que pasa por la gasolinera cerca de su casa, observa esos grandes carteles que enumeran los precios más recientes.

La familia de Kendra es de clase media, y ha comenzado a usar cupones con más frecuencia para comprar alimentos en tiendas de ofertas como Aldi y así obtiene precios más bajos. Para llegar a conseguir esos descuentos, conduce distancias más largas. “En cualquier lugar donde pueda encontrar un trato o una ganga, lo estoy probando”.

El dinero que obtenían de los Cheques de estimulo federal, le ha servido a su familia, pero este se terminó a principios del año. El crédito tributario por hijos ampliado, US$ 550 al mes, será destinado para pagar el preescolar de su hijo menor y las facturas de las tarjetas de crédito para alimentos y gasolina.

Para Navidad, Kendra y su esposo ahorraron y compraron un Nintendo Swtich para sus hijos, lamentablemente para estos menores, tuvieron que devolver el aparato porque su calentador de agua se apagó inesperadamente y les costó US$ 1.500. “No poder proporcionarles esa Nintendo Switch fue desgarrador para mí”, dijo Kendra con pesar.

La madre optó por comprar en Facebook por primera vez, ya que ahí podría pagar por juguetes usados a buen precio. Encontró un Play-Doh y Hot Wheels para niños. En cambio, regalos para ella y su esposo no habrá este año, ni para sus otros familiares. “Las cosas están muy difíciles en este momento”, comentó Jen Kendra.

PRECIOS MÁS ALTOS EN TELEVISORES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS

El alza de precios afecta en los presupuestos de millones de estadounidenses, quienes optan por retirar los regalos por Navidad.

En noviembre de este año los precios subieron un 6,8%, el nivel más alto en 39 años. En cuanto a los precios de los comestibles subió un 6,4% anual y la carne era un 16% más cara en noviembre que hace un año, mientras que los precios del pescado y el marisco aumentaron un 8%.

Los costos en energía eléctrica subieron un 33,3%, incluido un enorme aumento del 58% en la gasolina.

Economistas de Bank of America indican que la inflación ha sido más dolorosa para los hogares de menores ingresos.

Los precios de artículos como: la ropa costó un 5% más en noviembre que hace un año, las joyas subieron un 6,7%, los televisores un 7,9%, los artículos deportivos un 8,4% y los muebles un 11,8%.

DISPARIDAD DE COMPRAS NAVIDEÑAS

Según una encuesta de consumidores de Deloitte publicada en octubre, se espera que los gastos de vacaciones promedien US$ 1.463 por hogar, un 5% más que en 2020.

Sin embargo, la consultora pronostica enormes discrepancias en el gasto entre los grupos de ingresos, impulsadas en parte por la inflación.

Para los consumidores con un ingreso anual superior a US$ 100.000 aumentarán sus gastos de vacaciones en un 15% con respecto al año pasado, los gastos de vacaciones aumentarán solo un 3% entre los compradores que ganan entre US$ 50.000 y US$ 99.000 al año.

Para los ciudadanos que ganan menos de US$ 50.000, el gasto se reducirá en un 22% durante el período de vacaciones de este año.

Deloitte, señala “hay una historia de dos temporadas de vacaciones, en las que los hogares de mayores ingresos planean gastar cinco veces más que los hogares de menores ingresos”, además agrega que, “la mayoría de las ganancias de esta temporada serán impulsadas por los compradores de mayores ingresos”.

Para Deloitte, muchos compradores de bajos ingresos se quedarán fuera de la temporada navideña por completo.





