El éxito de Mariah Carey con “All I Want For Christmas” es innegable. Sin embargo, hay artistas que dieron la pauta mucho antes que ella y otros más que han decidido seguir sus pasos componiendo pegajosas y animadas canciones de Navidad. Por ejemplo, destaca el clásico “What Christmas Means To Me”, que relata una lista de cosas que componen la Navidad como tradición. La melodía, positiva y hasta mágica, fue compuesta por Anna Gordy Gaye para “Allen Story” en los años sesenta, y su ‘cover’ más escuchado (y especial) hasta el momento, es el protagonizado por Stevie Wonder.

Si lo que buscas es sumar espíritu navideño a los días previos a las festividades de fin de año, te dejamos a continuación una lista de canciones que no tienen pierde:

1. Kelly Clarkson- Underneath the Tree

2. Ariana Grande - Santa Tell Me

3. Justin Bieber - Mistletoe

4. Michael Bublé - It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

5. Jonas Brothers - Like it’s Christmas

6. Sia - Santa’s Coming for Us

7. Train - Shake Up Christmas

8. Stevie Wonder - What Christmas Means to Me

9. NSYNC- Merry Christmas Happy Holidays

Conforme a los criterios de Saber más