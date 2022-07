Después de haber superado una serie de problemas judiciales con Amber Heard, su ex pareja y también actriz, Johnny Depp volverá a la actuación y de qué manera, pues será el protagonista de una nueva película de Netflix.

Según el portal de Terra, el filme llevará por nombre “La Favourite” y será sobre los hombros del actor en los que recaerá todo el peso de la trama. Se espera que el rodaje, a realizarse en Francia, comience la próxima semana.

Johnny Depp interpretará al Rey Luis XV y su trágica historia de amor. Al menos por ahora, son los únicos detalles que se conoce de la historia que protagonizará el reconocido intérprete que hizo de Jack Sparrow en la popular saga de “Piratas del Caribe”.

Medios locales en Francia señalan que Depp ya se encuentra en Mónaco y viene llevando un curso exhaustivo de francés, ya que será necesario que el estadounidense maneje el idioma en su totalidad.

Si bien no hay fecha exacta del estreno de “La Favourite”, se espera que sea lanzada por la plataforma de streaming de manera exclusiva en la primavera de 2023. No se descarta un estreno en pantalla grande, aunque todavía no está confirmado.

Depp inició su carrera en la película de terror “A Nightmare on Elm Street” de 1984 como Glen Lantz, una de las víctimas de Freddy Krueger. Dos años después, en 1986, tuvo un papel de reparto en “Platoon” dirigido por Oliver Stone. Su papel de Tom Hanson en la serie de televisión “21 Jump Street” lo convirtió en un ídolo adolescente.