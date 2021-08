Netflix es el streaming más famoso a nivel mundial. Son millones las personas que ingresan día a día para disfrutar de nuevas películas y series. Y, en ese sentido, el prestigioso diario The New York Times ha seleccionado a las 50 mejores series de la plataforma. De esta larga lista, te contamos cuál es el top 10.

‘Feel Good’ (2020)









La comediante y adicta en recuperación Mae intenta controlar las conductas adictivas y el intenso romanticismo que impregnan su vida. Sus esfuerzos se complican por una relación nueva y absorbente con su nueva novia, George.

‘Lupin’ (2021)









A pesar que consta de solo cinco capítulos, el punto fuerte es su historia, la cual está inspirada en un clásico de la literatura y la cultura francesa. Si a alguno le parece nuevo el nombre, este toma como referencia un ladrón de guante blanco llamado Arséne Lupin. Cabe mencionar que no es una adaptación del libro, ya que cuenta con un personaje nuevo: Assane Diop, quien es interpretado por Omar Sy.

‘Sweet Tooth: El niño ciervo’ (2021)









En medio del caos, Gus, interpretado por el actor Christian Convery, un niño híbrido, entabla una amistad inesperada con un errante solitario y juntos se embarcan en una aventura extraordinaria por las ruinas de Estados Unidos en busca de respuestas y de su supervivencia.

‘Muñeca Rusa’ (2019)









Nadia está atrapada en el tiempo: revive el día de su cumpleaños y muere al acabar la fiesta, aunque aparece de nuevo, sin secuelas, tras cada muerte. Nadia intenta averiguar por qué le está pasando algo así, pero nunca sabe cuánto podrá investigar.

El resto de la lista la conforman las siguientes series:

-‘Shtisel’ (2013)

-‘Sky Rojo’ (2021)

-‘Orange is the new black’ (2013)

-‘Gambito de dama’ (2020)

-‘Outlander’ (2014)

-‘Bridgerton’ (2021)

