Netflix continuamente lanza nuevas películas y series para que todos sus usuarios disfrutan en casa. Muchas de sus producciones originales se encuentran entre los más vistos y para que no te pierdas ninguna de ellas, aquí te mostramo el top 10 de hoy 14 de abril de los títulos más populares de la plataforma de streaming.

1. HAMBRE

Liderando el ranking se encuentra esta película que recientemente se sumó al catálogo de Netflix.. Esta cinta trata sobre una joven y talentosa cocinera de comida callejera que se esfuerza al máximo después de aceptar una invitación para entrenar con un chef infame y despiadado.

2. TROLLS WORLD TOUR

Las películas animadas también ganan su lugar dentro del ranking. “Queen Poppy y Branch hacen un descubrimiento sorprendente: hay otros mundos Troll más allá del suyo, y sus claras diferencias crean grandes enfrentamientos entre estas diversas tribus”, señala la sinopsis del filme.

3. CHUPA

Estrenada recién hace una semana, esta aventura bajo la dirección de Jonás Cuarón narra un viaje familiar a México donde un niño descubre un joven chupacabras escondido en el cobertizo de su abuelo. El infante junto a sus primos se embarcan en una aventura para salvar a la mítica criatura.

4. EMERGENCIA EN EL AIRE

“Cuando un hombre libera un virus maligno en un vuelo con destino a Hawai, el resto de pasajeros se ven obligados a enfrentar un dilema de vida o muerte”, se lee en la sinopsis oficial de la cinta coreana estrenada en 2021.

5. MISTERIO A LA VISTA

Con Adam Sandler y Jennifer Aniston como protagonistas, está comedia policiaca nos trae de vuelta a Nick y Audrey Spitz, ahora detectives privados que lanzan su propia agencia y se encuentran en el centro de una investigación internacional cuando un amigo es secuestrado.

6. ALQUILER DE PADRINOS

“Un empresario comprometido con una chica hermosa teme admitir que no tiene amigos y contrata los servicios de Best Man Inc. para obtener el apoyo que necesita en su boda”, nos adelanta Netflix con una pequeña sinopsis.

7. DÍA DEL ATENTADO

Con más de dos horas de duración, llega un relato de las acciones del comisionado de policía de Boston, Ed Davis, en los eventos que condujeron al atentado con bomba en el maratón de Boston de 2013 y las consecuencias, que incluye la persecución por toda la ciudad para encontrar a los terroristas que lo perpetraron.

8. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

Debido a la pasada Semana Santa, este drama cristiano se metió en el top 10 de películas de Netflix. El filme muestra una representación de los acontecimientos relacionados con el cuerpo perdido de Cristo después de su crucifixión.

9. NOÉ

Dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Russell Crowe, este drama bíblico narra la historia del hombre piadoso que tiene la visión de un diluvio apocalíptico enviado por Dios y construye un arca para su familia y para una pareja de cada uno de los animales.

10. BOOKSON DEBE MORIR

“En el trabajo, es una asesina de renombre. En casa, es madre soltera de una hija adolescente. ¿Asesinato? Eso es fácil. La paternidad es la parte difícil”, nos deja la sinopsis de esta película original de Netlfix estrenada recientemente.