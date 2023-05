La plataforma de streaming, Netflix, sigue siendo la principal opción de niños, jóvenes y adultos para ver series y películas. Por ello, en la siguiente nota te compartimos una lista con el top 10 de las series y películas más vistas y recomendadas para ver hoy.

1. Alias

Esta película francesa sigue a un implacable agente especial que tras infiltrarse en una organización criminal, pone a prueba su integridad cuando crea lazos con el hijo pequeño del líder.

2. Déjalo ir

Cuando su hijo muere, su nuera se casa por segunda vez con un sujeto abusivo. La nueva familia del niño está desconectada tras la muerte de su hijo. Por eso, ella y su esposo, un sheriff retirado, interpretado por el actor Kevin Costner, deciden rescatar a su nieto de la peligrosa familia. “Déjalo ir”, una intriga del oeste coprotagonizada por Diana Lane.

3. Hambre

Aoy es una joven cocinera de comida callejera muy talentosa que dirige el restaurant de fideos de su familia en Bangkok. Un día recibe la invitación de dejar el negocio familiar para unirse al Team Hunger, el equipo principal de chefs de lujo de Tailandia. Sin embargo, no todo es como lo espera y deberá entrenar con un chef infame y despiadado.

4. Guía de viaje hacia el amor

Una ejecutiva de viajes acepta trabajar en secreto y conocer la industria turística de Vietnam. Luego de una inesperada ruptura amorosa emprende la aventura donde conoce a un guía turístico vietnamita de espíritu libre. Con él inicia una nueva historia y la ayudará a descubrir un mundo de belleza y más de una aventura.

5. Dieciocho otra vez

Amelia pide un deseo imposible en su cumpleaños número 40: regresar al año 2002 y tener 18 años de nuevo. Cuando se da cuenta que deberá vivir ese día una y otra vez se arrepiente de lo que había pedido. Una clásica película de las guionistas de “Jóvenes alteza”, que rinde tributo a los años 2000.

6. Un lugar en el silencio: Parte II

La familia Abbott ahora se enfrenta a los terrores del mundo exterior. Forzados a aventurarse en lo desconocido, se dan cuenta de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que acechan más allá del camino de arena.

7. Timetrap

Un grupo de alumnos inician una aventura en la cueva donde desapareció su profesor. En este lugar descubren un fenómeno misterioso que altera la realidad donde el tiempo pasa de manera diferente bajo tierra. Una película ideal para los amantes de las aventuras y la ciencia ficción.

8. Con la soga al cuello

Una pareja de Estambul se muda a un pueblo costero de la región del Egeo, para evitar un escándalo e iniciar una vida nueva y pacífica. Sin embargo, se dan cuenta que los ciudadanos tampoco los quieren en este pueblo y se convierten en sus enemigos.

9. Shrek 2

El ogro favorito de los niños y jóvenes no pasa de moda. En esta entrega Shrek, Fiona y Burro deciden ir a visitar a los padres de ella a Muy Muy Lejano. Shrek no la pasa bien en su visita debido a que no se lleva bien con sus suegros y eso perjudica a su matrimonio. Por otro lado, el hada madrina se entera que Fiona está casada con el ogro en vez de su hijo, el príncipe encantador, y se propone destruir el matrimonio. Una divertida e hilarante historia llena de aventuras y personajes clásicos de cuentos de hadas.

Fotograma de "Shrek 2". | Foto: DreamWorks

10. Fuga de reinas

Cuatro mujeres deciden finalmente emprender el viaje en carretera que planearon durante su adolescencia cuando estaban en la escuela secundaria. Aunque lo hacen muchos años después, no tienen idea de todo lo que vivirán en el transcurso de su aventura. Una comedia mexicana escrita por Martha Higareda.