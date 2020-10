Sabrina Spellman, una de las brujas de ficción más famosas de la cultura popular, abandonará Netflix pronto. La plataforma de streaming anunció que la serie “El mundo oculto de Sabrina” —protagonizada por Kiernan Shipka— llegará a su final tras el estreno de su cuarta temporada en diciembre.

“En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, el aquelarre deberá luchar contra cada amenaza una por una. Con el paso de la historia, veremos cómo las brujas emprenden la guerra contra el mal con la ayuda de ‘El club de la pelea’; además, veremos a Nick ganando terreno en el corazón de Sabrina”, detalló uno de los productores de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, en una entrevista a Archie Comics.

A fin de año, los fans de la bruja adolescente se despiden de Greendale, la ciudad del universo de Archie que la albergó por varios años. La cita para esta última temporada es el el próximo 31 de diciembre, según lo que Netflix anunció en su más reciente tráiler sobre esta serie.

Como recordamos, al final de la tercera temporada vimos cómo Sabrina se encargó de su vida personal y del gobierno del infierno con la ayuda de una suerte de “doppelganger”. Lo cual nos podría regalar en la próxima entrega una historia con más de una línea de tiempo.

“Durante el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderá sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todos conduciendo a ... The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza lentamente a ganarse el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?”, señala lasinopsis oficial, muy acorde con lo que ya adelantó Aguirre-Sacasa.

Esta serie se suma a producciones como “Ozark”, “Dead to me” y “El Método Kominsky”, las cuales solo han sido renovadas por una temporada más para que sus historias pueden llegar a un punto final en la plataforma de streaming.

