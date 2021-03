Luego de una espectacular jornada en los Globos de Oro , donde acapararon gran parte de las premiaciones con producciones como ‘The Crown’ o ‘Gambito de Dama’, Netflix no se duerme en sus nuevos lanzamientos y ya tiene preparado muchas sorpresas para este mes de marzo.

Títulos como ‘Sky rojo’, ‘Nevenka’ o ‘Last Chance U: Baloncesto’, entre otros, buscarán hacerse un espacio dentro de las preferencias de los usuarios y así tener un lanzamiento exitoso como aquellas que cautivaron en febrero.

¿Qué documentales, películas y series se estrenan en marzo?

Series

En cuanto a series, ‘Sky rojo’ y ‘Los irregulares’ tienen todos los condimentos necesarios para llamar la atención desde sus primeros capítulos. La primera es una producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato –creadores de ‘La Casa de Papel’–, donde desarrollan la difícil y dura escapatoria de tres prostitutas que tratan de rehacer sus vidas. Mientras que la otra nos cuenta el devenir de Sherlock Holmes y el Dr. Watson al inmiscuirse con jóvenes callejeros que tratan de ser falsos detectives.









Lista completa de estrenos (series)

1. ‘Pacific RIM: Tierra de nadie’ (04/03)

2. ‘Dealer’ (10/03)

3. ‘Love Alarm T2’ (12/03)

4. ‘The One’ (12/03)

5. ‘Paradise Police’ (12/03)

6. ‘Gofre + Mochi’ (16/03)

7. ‘Sky Rojo’ (19/03)

8. ‘Country Comfort’ (19/03)

9. ‘Quién mató a Sara’ (24/03)

10. ‘Los Irregulares’ (26/03)





Películas

En este apartado destaca ‘La Rosa de Bombay’, una historia animada llegada desde la India que grafica las dos caras contrapuestas de la industria del cine y la calle, y como en estas se desarrollan las personas sin percibir esas diferencias.









Lista completa de estrenos (películas)

1. ‘Moxie’ (03/03)

2. ‘Centinela’ (05/03)

3. ‘La rosa de Bombay’ (08/03)

4. ‘Akelarre’ (11/03)

5. ‘El día del sí’ (12/03)

6. ‘Vidas de papel’ (12/03)

7. ‘Más locos que una cabra’ (18/03

8. ‘Agencia secreta de Control Mágico’ (25/03)

9. ‘El campamento de mi vida’ (26/03)

10. ‘Idiota’ (26/03)

11. ‘Quien a hierro mata’ (30/03)





Documentales

Si quieres ver un producción intensa y bastante reveladora, te recomendamos ‘Nevenka’, una serie documental que se adentra en los testimonios del movimiento ‘MeeToo’ español y cómo un político es sometido a un juicio por acoso sexual luego de la denuncia de Navenka Fernández en el año 2000. Imperdible.









Lista completa de estrenos (documentales)

1. ‘Notorious B.I.G.: I Got a Story to Tell You’ (01/03)

2. ‘Nevenka’ (05/03)

3. ‘Last Chance U: Baloncesto’ (10/03)

4. ‘Rebell Comedy: Raus aus`m Zoo’ (16/03)

5. ‘La trama Varsity Blues: Escándalo en la Universidad de Estados Unidos’ (17/03)

6. ‘Magic For Humans by Mago Pop’ (26/03)

VIDEO RECOMENDADO

La película de Netflix con la que Chadwick Boseman ganó premio póstumo

TE PUEDE INTERESAR