Como todos los meses, muchas series y películas ingresan al catálogo de Netflix, y otras se retiran. Lamentablemente, ha llegado el momento: “Pride & Prejudice” y “The Notebook” se van de Netflix, en su versión de Norteamérica.

Con las guerras de los servicios de streaming iniciando, varios clásicos se eliminarán de Netflix este mes, así que asegúrese de aprovecharlos hasta que termine el mes de diciembre.

Algunas de las películas que se retiran de Netflix son “Anna Karenina” (2012), “Baby Mama” (2008), “Back to the Future” (1985), “Back to the Future Part II” (1989), “Back to the Future Part III” (1990), “Bad Teacher” (2011), “Barbershop” (2002), “Being John Malkovich” (1999).

Otras de las ficciones que se despiden del servicio de streaming son “Casper” (1995), “Charlie St. Cloud” (2010), “Coneheads” (1993), “Definitely, Maybe” (2008), “Dennis the Menace” (1993), “Drugs, Inc.: Season 6″ y “The Dukes of Hazzard” (2005).

En la galería que acompaña este artículo encontrará más cintas y series que se retiran del servicio de streaming, muchas de ellas son de Disney así que se espera que con el tiempo se puedan ver en Disney Plus.

