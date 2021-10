Así como lo hacen todos los streamings, Netflix renueva su catálogo de películas y series al comenzar cada mes. Y, aunque todavía no acabó octubre, la famosa plataforma ya tiene preparada su lista de estrenos para noviembre. A continuación, te contamos cuáles son.

Series

1 de noviembre

Bajo Cubierta: En el Mediterráneo (T3)

2 de noviembre

Ridley Jones (T2)

3 de noviembre

The Good Doctor (T4)

5 de noviembre

Narcos México (T3)

Club Estambul-Big Mouth (T5)

Gloria

El asesino improbable

7 de noviembre

Arcane: League of Legends

9 de noviembre

Swap Shop: Dash for Cash

10 de noviembre

Gentefied (T2)

11 de noviembre

Amor con fianza

14 de noviembre

The Blacklist (T8)

15 de noviembre

Mentiras

Superstore (T1 a 5)

16 de noviembre

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

17 de noviembre

Flow navideño

Las Kardashian

Tiger King 2

Tear Along the Dotted Line

18 de noviembre

Carlos Ballarta: Falso profeta

Dogs in Space

19 de noviembre

Blown Away: Navidades

Love Me Instead

La mente, en pocas palabras (T2)

Rumbo al infierno

Cowboy Bebop

20 de noviembre

New World

21 de noviembre

Operación Éxtasis (T3)

23 de noviembre

Masters del Universo: Revelación (Parte 2)

Waffles + Mochi’s Holiday Feast

24 de noviembre

Sunset, la milla de oro (T4)

Una Historia muy real

25 de noviembre

“F” is for Family (T5)

Super Crooks

26 de noviembre

Light The Night

School of Chocolate

28 de noviembre

Elves

Películas

1 de noviembre

Una rubia muy legal

Una rubia muy legal 2

Mi vida con John F. Donovan

Saawariya

La familia Claus

3 de noviembre

Y después, sin parar, hasta el final

Baxter

Hour of Glory

Hijas únicas

Dita von Teese: Crazy Horse Paris

Mala fe

A Run for Your Money

Sitcom

Ondas mortales

La extraña prisión de Huntleigh

On the buses

Holiday on the buses

Más dura será la caída

4 de noviembre

Amina, la reina guerrera

5 de noviembre

Qué duro es el amor

Meenakshi Sundareshwar

No todos pudimos madurar

Yara

Zero to Zero

7 de noviembre

Father Christmas is Back

8 de noviembre

Bad Boys for Life

La maldición

10 de noviembre

Passing

11 de noviembre

El chico que salvó la Navidad

7 Prisoners

12 de noviembre

Alerta Roja

15 de noviembre

Si yo fuera rico

16 de noviembre

Johnny Test: Misión Pastel de Carne

18 de noviembre

Requetecambio de princesa

Dhamaka

Lead Me Home

19 de noviembre

¡Nos hemos extinguido!

Tick, tick... boom

22 de noviembre

Outlaws

24 de noviembre

Bruised

Robin Robin

26 de noviembre

A Castle for Christmas

Green Snake

Ricos y mimados

