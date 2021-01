Desde que se anunció por todo lo alto las grabaciones de la cuarta temporada de “ Élite ”, los fanáticos de la serie se ilusionaron con las novedades que traería la trama para esta nueva entrega. Ahora, que ya culminó el rodaje, surgen interrogantes sobre quiénes serán los nuevos personajes que irrumpirán en las aulas de Las Encinas, o si habrá algún sorpresivo retorno.

Lo que se conoce hasta el momento es que, para esta cuarta parte de la franquicia española, no volverán Valerio (Jorge López), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Polo (Álvaro Rico) y Lucrecia (Danna Paola). Sin embargo, podrían haber sorpresas.

Danna Paola podría volver a la serie. (Foto: Netflix)

En una entrevista concedida a “Los40 Global Show”, Danna Paola dejó entrever un posible regreso de su personaje Lucrecia a Las Encinas. “Creo que ‘Lu’ volverá. Siempre estará la puerta abierta, están sus amigos allí, así que si en algún momento sucede será una gran sorpresa”, manifestó la actriz mexicana.

En una de las últimas escenas de la tercera temporada, Lucrecia partió con Nadia hacia Nueva York para disfrutar de la beca que las colocó en una de las mejores universidades del país norteamericano.

Justamente, sobre el devenir de “Lu”, la cantante de 25 años soltó algunos detalles, meramente especulativos, que le daría continuidad a la historia de este polémico personaje. “Yo creo que está liada con un tío millonario y viviendo la vida loca y feliz de la vida. Está estudiando, siendo muy inteligente, escribiendo y aprendiendo; pero por supuesto que se lía con algún millonario. La tía no se va a quedar en bancarrota”, comentó.





¿Qué opinó Danna Paola sobre su exclusión de la cuarta temporada de “Élite”?

En ese mismo diálogo con el medio español, la también modelo dio detalles de lo que significó para ella dejar la serie al decidir enfocarse netamente en su carrera musical.

“Me dolió mucho no estar en la cuarta temporada de ‘Élite’. Para mí fue algo muy fuerte, más que nada por el cariño y todo lo que dejaba en Madrid. Pero necesitaba darle una oportunidad a mi música. Pensé: ‘Si no me arriesgo ahora no va a pasar’. Me arriesgué y ahora estoy con un álbum maravilloso”, sentenció.

