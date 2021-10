Netflix es tranquilamente una de las plataformas de streaming con mayor cantidad de series y películas entre sus pares. Sin embargo, entre la enorme cantidad de títulos, una cinta argentina dirigida por Claudia Llosa se convirtió en la más vista y en un mercado tan peculiar como el de Estados Unidos. ¿De cuál se trata?

Se trata de una coproducción entre talento de países como Argentina, Perú, Estados Unidos, Chile, España e Inglaterra. Llegó a la plataforma el último 13 de octubre, tras haber sido considerada en el Festival de San Sebastián. Se trata de ‘Distancia de rescate’ o ‘Fever Dream’, por su título en inglés.

Protagonizada por Dolores Fonzi, la historia está basada en el exitoso libro homónimo de la escritora argentina Samanta Schweblin. De hecho, fue la misma autora quien compartió la noticia, acompañada de una captura del streaming, vía su cuenta de Twitter.

“Distancia de rescate es la peli más vista en Netflix en Estados Unidos”, escribió en el tuit. La cinta que contó con la dirección de Claudia Llosa también cuenta con la participación de Germán Palacios y Guillermo Pfening de Argentina, además de la española María Valverde.

¿De qué se trata ‘Distancia de rescate’?

Como hizo Schewblin en la novela, la película toca temas como lo desafiante que resulta la maternidad, además de lidiar con aspectos ambientales. La trama, aunque aparentemente simple, va tomando un tono oscuro mientras la historia avanza.

“Estaba trabajando en un guion propio cuando una amiga me dice: ‘Tienes que leer esta novela, me ha hecho acordar mucho a ti’. Le hice caso, y cuando me faltaban tres páginas pensé: ‘Tengo que contactar a esta chica’”, confesó Llosa. “Nunca me había pasado, nunca había tenido la necesidad de adaptar una novela”.

Por su lado, Schewblin contó a La Nación que “cuando Claudia me escribió, fue una sorpresa; yo era fan de sus películas, así que no dudé cuando surgió la posibilidad de conocerla. Almorzamos y hubo mucha conexión desde el primer momento”. Sobre las sugerencias que la directora le hizo: “Aprendí muchísimo de esta experiencia de escribir a cuatro manos”, agregó.

