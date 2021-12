Netflix es conocido por apostar por títulos que, normalmente, resultan ser un éxito en cuanto a la crítica y a los espectadores en su plataforma. Sin embargo, ninguna fórmula es exacta y algunas producciones no tienen la respuesta esperada; por ello, una de las recién estrenadas series acaba de ser cancelada tras su primera temporada. Aquí los detalles.

Según información de ‘The Hollywood Reporter’, el servicio de streaming decidió cancelar “Cowboy Bebop”, el live action adaptado del popular anime que construyó una singular expectativa tras el anuncio de su lanzamiento. Pese a ello, los índices de audiencia no fueron los esperados, por lo que no habría una segunda entrega.

Comparando el presupuesto utilizado para la elaboración de la obra que dirigió Shinichiro Watanabe con la respuesta del público, el citado medio asegura que la plataforma concluyó que “no valía la pena continuar con una segunda temporada” apenas tres semanas después de su estreno.

Considerando lo difícil que suele resultar la realización de una adaptación con personajes reales, sumado a la negativa crítica que ha recibido la serie, no es sorpresa la decisión de los productores de la gran ‘N’ roja. En cambio, centrarían sus esfuerzos en títulos de éxito garantizado.

Liderada por el productor de cine André Nemec y escrita por Christopher Yost, tiene como protagonistas a John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black) y Daniella Pineda (Faye Valentine). Incluso el mismo Nemec apostó por la expansión del canon del popular anime, pero que, para bien o para mal, ya no será posible.

