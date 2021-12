Acaba el 2021, donde podemos decir que en Netflix se han visto producciones espectaculares como “El juego del calamar” o el fin de “La casa de papel”. Sin embargo, esto no sería cosa de un solo año y para el 2022 ya se espera la llegada de nuevas temporadas en series, las cuales fueron anunciadas para estrenarse dentro de poco. Aquí los detalles.

Así como la popularidad colma al servicio de streaming, el retorno de “Stranger Things” emociona a más de un fanático. Con una fecha aproximada para mediados del calendario venidero, no falta nada para saber de Once, Mike, Will, Lucas, Dustin y sus entrañables personajes.

Otra de las historias que más se espera para conocer su desenlace es “The Umbrella Academy”, esta vez en su tercera temporada. Con los sucesos de la etapa anterior, se desconoce qué sucederá con el retorno de los hermanos a casa, donde pudieron cambiar algunas cosas del presente.

Para los amantes de la acción y la historia nórdica, llega “Vikingos: Valhalla”. Como una nueva saga tras el fin de la producción original, la serie inspirada en las costumbres del norte de Europa retoma el fin de todo una era. Aunque quién sabe si algún personaje antiguo pueda aparecer en la secuela. Su estreno es el 25 de febrero de 2022.

Y por si fuera poco, “The Witcher: Blood Origin” vuelve a la carga, aunque aún se sabe poco o nada de lo que será la continuación de la peculiar serie. Eso sí, estará disponible en el próximo calendario y solo se pide estar atento.

Series que se estrenarán en Netflix en 2022

Archivo 81 - 14 de enero de 2022

- 14 de enero de 2022 Venir del frío - 28 de enero de 2022

- 28 de enero de 2022 Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2 - 1 de febrero de 2022.

- 1 de febrero de 2022. Vikingos: Valhalla - 25 de febrero de 2022

- 25 de febrero de 2022 Stranger Things 4 - mediados de 2022

- mediados de 2022 Sandman - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Resident Evil - fecha por confirmar

- fecha por confirmar The Witcher: Blood Origin - fecha por confirmar

- fecha por confirmar The Umbrella Academy: Temporada 3 - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Alice in Borderland: Temporada 2 - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Locke & Key: Temporada 3 - fecha por confirmar

- fecha por confirmar First Kill - fecha por confirmar

- fecha por confirmar ¡El show de Cuphead! - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Cyberpunk: Edgerunners - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Magic: The Gathering - fecha por confirmar

- fecha por confirmar Army of the Dead: Lost Vegas - fecha por confirmar

- fecha por confirmar The Midnight Club de Mike Flanagan – fecha por confirmar

