Netflix tiene una nueva apuesta con la que promete sorprender a sus usuarios. “Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, así lleva por nombre el nuevo documental que la plataforma de streaming estrenará el próximo 10 de febrero, según “Variety”. Con este, se buscará dar con la verdad de uno de los casos sin resolver más extraños de la historia.

¿De qué se trata “Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”?

El cuerpo sin vida de Elisa Lam, una estudiante canadiense, fue encontrado sin vida en uno de los tanques de agua de la zotea del Hotel Cecil. Los trabajadores de dicho lugar encontraron el cadáver luego que varios clientes afirmaran haber tenido problemas con el suministro de la presión de agua. Además, aseguraban que el sabor y el color del agua eran raro.

Un mes antes, Elisa se había registrado en el hotel. Era una joven que mantenía una relación fluida con todo su entorno, sin embargo, el 31 de enero no recibieron ninguna llamada. Tras la denuncia de la desaparición, un material audiviosual que aparecería dejó más incertidumbre que certeza.

¿Qué hipótesis se plantearon sobre el fallecimiento de Elisa?

En el video de la grabación del hotel, se ve a Lam con un comportamiento más que extraño. Ella entraba y salía del ascensor sin lógica alguna. También, se le ve apretando los botones del ascensor sin mayor sentido. Luce alterada y gesticula con alguien que parece estar cerca suyo.

Año nuevo, lista nueva de Netflix. Aquí los estrenos de enero. pic.twitter.com/AynEFZqGRP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 31, 2020

Es entonces cuando las distintas teorías aparecieron para intentar explica lo sucedido. Desde el posible uso de drogas, alteraciones mentales e incluso fantasmas. Lo cierto, es que nunca se llegó a una conclusión definitiva y el caso, muchos años después, todavía sigue abierto.

Las investigaciones no pudieron explicar cómo llegó Elisa a la azotea, ya que los trabajadores explicaron que solo ellos podían franquear las puertas con sus llaves y los códigos de acceso. Además, el material que tapaba los tanques de agua era sumamente pesado, por lo que es muy poco probable que una persona delgada como Lam haya podido moverlos.

VIDEO RECOMENDADO

Sky Rojo llega a Netflix