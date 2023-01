La prosperidad y los buenos deseos por la llegada de un Año Nuevo traen consigo, también, la renovación de catálogo e incorporación de nuevas cintas cinematográficas. El primer día del 2023 significará que varias películas se estrenen en la afamada plataforma de streaming estadounidense, y 3 de ellas resalten por encima del resto para alegría de los cinéfilos. Te contamos cuáles son los 3 films que harán su debut en Netflix el domingo 1 de enero.

¿QUÉ PELÍCULAS SE ESTRENARÁN EL PRIMER DÍA DEL AÑO NUEVO EN NETFLIX?

Previo a que finalice el 2022, Latinoamérica recibió la confirmación sobre lo que llegará al catálogo de Netflix a partir de enero, y durante todo el mes.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming y entretenimiento anunció cuáles son las series, películas, documentales, y hasta reality que se estrenarán a través de su servicio por suscripción.

Caleidoscopio, por ejemplo, será la serie estelar que formará parte del catálogo de Netflix a partir del 1 de enero, mientras que Downton Abbey del 2010 y su temporada 1, también, integra el listado de producciones para este 2023.

Repasemos cómo se llaman, y algunos datos adicionales sobre las imperdibles 3 películas que hará debutar Netflix en su plataforma durante el primer día del Año Nuevo:

- Ad Astra: Hacia las estrellas

Película de suspenso y ciencia ficción protagonizada por Brad Pitt

- Jumanji: El siguiente nivel

Película de aventura, comedia y fantasía protagonizada por Dwayne Johnson

- Bumblebee

Película de acción y ciencia ficción protagonizada por Hailee Steinfeld

SINOPSIS DE LAS 3 PELÍCULAS QUE ESTRENARÁ NETFLIX EL 1 DE ENERO DE 2023

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS

Dirigida por James Gray, y escrita por él mismo y además Ethan Gross, Ad Astra presenta la representación más realista de un viaje espacial.

La película que protagoniza Brad Pitt como Mayor Roy McBride, el hijo de Clifford McBride, se estrenó exactamente el 20 de setiembre de 2019 bajo el sello de Walt Disney.

RESUMEN

El astronauta Roy McBride interpretado por Brad Pitt viaja a los límites exteriores de Marte para encontrar a su padre perdido y tratar de descubrir un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta.

Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos.

Ad Astra: Hacia las estrellas dura 2 horas y 3 minutos, y se podrá ver a partir del domingo 1 de enero de 2023 en Netflix.

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL

Protagonizada por ‘La Roca’ de la WWE, y dirigida por Jake Kasdan, esta película es una secuela de Jumanji: Welcome to the Jungle, y con ellos se convierte en la tercera entrega de la franquicia.

Entre la comedia y la fantasía desarrollada en el desierto y la jungla, Jumanji: El siguiente nivel se estrenó en Latinoamérica el 13 de diciembre de 2019.

RESUMEN

Tres años después de Welcome to the Jungle, en el que el mismo grupo conformado por las actuaciones de Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, y Nick Jonas quedó atrapado en el juego de mesa más antiguo, mágico y sobrenatural, los desafíos continúan para imponerse y salir de Jumanji en más de 2 horas de duración.

BUMBLEBEE

La exitosa serie de películas de Transformers tuvo su sexta entrega con Bumblebee, que en esta ocasión tuvo la participación del también luchador profesional, John Cena.

El 21 de diciembre de 2018 hizo su debut en Estados Unidos a través de Paramount Pictures tras el Transformers: El último caballero de 2017.

RESUMEN

Durante 1987, Bumbeblee, un explorador autobot se refugia en un depósito de chatarra ubicado en California para darle vida a una historia que dura 1 hora y 54 minutos.

Charlie Watson, protagonizada por Hailee Steinfeld, estaba a punto de cumplir 18 años cuando descubre a Bumbeblee con cicatrices, y al revivirlo, es testigo de que el Volkswagen Beetle que ella creyó que era, en realidad se constituía en un ser del espacio exterior encargado de proteger a la humanidad de los malvados Decepticons.