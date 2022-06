Pronto se llevará a cabo el Mundial de Qatar 2022, competición que podría ser la última para varias estrellas del fútbol internacional, por lo que estos jugadores se preparan para llegar en la mejor forma y así no perderse el torneo más importante del fútbol.

Un futbolista que podría despedirse de su selección este año es Neymar, quien buscará junto a sus compañeros conquistar la Copa del Mundo y así despedirse de la mejor manera de la Verdeamarela.

Este rumor ha crecido enormemente tras las revelaciones que hizo Rodrygo Goes, jugador brasileño del Real Madrid, quien mencionó que el delantero del PSG le dio a conocer que le gustaría que fuera él quien use su dorsal 10 una vez que se retire del “Scratch”.

“Ney me dijo: ‘Me voy de la selección, el número 10 es tuyo’. Ni siquiera sabía qué decirle. Me daba vergüenza, me reía y no podía expresarme correctamente. Tartamudeé de la emoción. Entonces le dije que tendría que jugar con la selección un poco más, que no es mi intención heredar el 10 ahora. ¿Cómo reaccionó? Sencillo, se echó a reír”, comentó Rodrygo para el podcast Podpah.

Actualmente Neymar es la figura de la Canarinha, quien en el último amistoso ante Japón se quedó a tres anotaciones de igualar a Pelé como el máximo goleador de la selección brasileña.

Dicha estadística podría igualar o superar en los próximos duelos de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la Selección de Brasil fue de las primeras en clasificar al Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará en el Grupo G a las selecciones de Serbia, Suiza y Camerún.

Fuente: Milenio