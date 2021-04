Referirse a Neymar es sinónimo de juego bonito, fantasía, magia y éxito profesional. A sus 29 años, el futbolista formado en Santos ha logrado triunfar en el ‘viejo continente’ con la camiseta de los poderosos clubes Barcelona y PSG.

No obstante, Neymar, que está negociando la extensión de su vínculo con el PSG, confesó que una vez que abandone las canchas se dedicará a un oficio alejado del fútbol. ¿A qué quiere dedicarse el popular jugador brasileño?

Neymar varias veces se mostró jugando torneos de póker en su papel como embajador de una empresa patrocinadora, pero las declaraciones que lanzó en las últimas horas dan un paso más en ese sentido: aseguró que pretende convertirse en jugador profesional de póker una vez que abandone el fútbol.

“Empecé a jugar al póker durante la Copa del Mundo de 2014 (en Brasil). Durante la competición jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé por el juego, pensé que era genial la forma en que estaban jugando. Y terminé enamorándome del póker lo largo de los años”, indicó ‘Ney en una charla con el medio francés CNews.

“(Jugar póker) es una de las cosas que más amo hacer. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer unos torneos, viajar para jugar torneos en los que siempre he querido participar y en los que no lo pude hacer por mi agenda y mi carrera. Entonces, cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer, viajar para jugar este tipo de torneos”, añadió.

Neymar aseveró que cada vez que se encuentra en una mesa de póker, “siempre juego en serio, siempre quiero ganar, no importa donde esté, ya sea con amigos en casa, en un torneo en vivo o en Internet”.

“De cualquier manera, quiero ganar”, finalizó.

Neymar fue una de las principales figuras del PSG en la reciente eliminatoria ante Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League. Su equipo accedió a las semifinales del torneo tras ganar por 2-3 en la ida jugada en Alemania y pese a caer como local 0-1 en Francia.

Neymar y compañía enfrentarán ahora al Manchester City por un lugar en la gran final del campeonato europeo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Presidente del PSG: “Neymar y Mbappé no tienen excusa para irse, lo tenemos todo”