Desde París ha surgido una gran preocupación por el estado físico de Neymar , luego de que este último miércoles saliera lesionado a los 60′ en el partido en donde el PSG venció por 0-1 al Caen, por los treintaidosavos de final de la Copa de Francia. Tras los exámenes médicos correspondientes, las noticias no son nada buenas para el equipo de la capital francesa.

El conjunto parisino ha confirmado que su estrella brasileña ha sufrido una lesión de segundo grado en el aductor y tendrá que estar de para, por lo menos, durante cuatro semanas. “Neymar Jr. sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico y los exámenes por imágenes, se espera una indisponibilidad de aproximadamente 4 semanas según su evolución”, anunció el campeón francés a través de un comunicado.

¿Neymar llegará al duelo ante Barcelona por la Champions League?

A tan solo cinco días para el enfrentamiento ante el Barcelona por los octavos de final de la Champions League, la presencia de Neymar ha quedado completamente descartada. Y es que por el tiempo de recuperación estimado, es casi imposible que esté en el Camp Nou este martes 16 de febrero (3:00 p.m., hora peruana) ante su exequipo.

La ausencia de ‘Ney’ tiene con dolores de cabeza a su técnico Mauricio Pochettino. No solo se perderá el duelo ante el equipo de Messi y compañía, sino también el de este fin de semana ante el Niza, un compromiso clave teniendo en cuenta que están terceros en la Ligue 1 a tres puntos del líder, el Lille, quien está en la cima con 54 unidades.

De cumplirse el pronóstico establecido por el departamento médico del PSG, el exjugador del Santos también se perdería el partido de vuelta ante el ‘Barza’ en el Parque de los Príncipes, a jugarse el miércoles 10 de marzo (3:00 p.m., hora peruana).

¿Qué dijo Neymar después de conocer que se perderá los próximos partidos con el PSG?

El atacante de 29 años no ocultó su dolor al conocer que se perderá los dos duelos claves por la Champions League ante sus exclub y se manifestó a través de su cuenta de Instagram.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que “realmente hay que golpearlo”, “se cae”, “llora”, “niño”, “mimado”, y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuánto podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol, nada más”, publicó el jugador en un extenso y sentido comunicado.

