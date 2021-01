A horas de disputarse la gran final de la Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras en el estadio Maracaná, las expectativas de los hinchas y exjugadores de ambos equipos han hecho que la previa se encienda a más no poder.

Precisamente Neymar , uno de los artífices del último título continental del Santos en el 2011, encendió la polémica al responderle a unos torcedores del Palmeiras que habían puesto en tela de juicio su hinchaje por el ‘Peixe’.

¿Qué le respondió Neymar a los torcedores que pusieron en duda su hinchaje por el Santos?

Todo surgió horas después de que el cuadro albinegro publicara en sus redes sociales un video en el que se puede ver al jugador del PSG enviándoles los mejores deseos para la final de este sábado. “Ojalá que puedas conseguir ese tetracampeonato que te lo mereces”, dijo ‘Ney’.

Tras el video, algunos seguidores comenzaron a especular que el exjugador del Barcelona en realidad era hincha del ‘Verdão’. A lo que este no demoró en responderles en sus cuenta de Twitter:

“Seamos honestos. Los muchachos de ‘Mimimi’ se preocuparon por mi video enviado a Santos, diciendo que yo era del Palmeiras. Yo era, hasta que fui a Santos cuando tenía 12 años, luego me enamoré de ellos y me convertí en un gran fan de Robinho. Santos me dio la oportunidad de estar donde estoy, ¡siempre estaré agradecido!”, tuiteó el delantero de 28 años.

¿Qué títulos ganó Neymar con el Santos?

- 3 campeonatos Paulistas (2010, 2011 y 2012)

- 1 Copa de Brasil (2010)

- 1 Copa Libertadores (2011)

- 1 Recopa Sudamericana (2012)

