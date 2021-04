No cabe duda que Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo y por eso los medios deportivos siempre están atentos a lo que pueda suceder con su futuro.

Además, las últimas semanas se hablado mucho sobre una posible salida del brasileño. En España afirmaron que había la posibilidad de que regrese a Barcelona para convencer a Messi de continuar.

Bueno, este 27 de abril el jugador estrella del PSG compareció ante la prensa por la antesala del duelo de este miércoles ante el Manchester City por las semifinales de Champions League.

“Quiero ayudar al equipo a llegar a la final (...) El año pasado llegamos a la final por vez primera y ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos confianza. Vamos a darlo todo”, dijo sobre el encuentro.

Al ser consultado por su futuro y cómo iban las negociaciones con el club para una posible renovación de contrato, el ex Santos de Brasil dijo que se siente muy bien parís.

“No es momento de hablar de eso, todavía me quedan dos años aquí. Me siento bien aquí, voy a seguir dando el máximo. Puede que esta sea mi mejor temporada aquí”, explicó.

