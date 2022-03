Aunque no conoces a Nikki García, puede que conozcas su voz a la perfección y le hagas caso a diario. Siempre que viajas en auto y pones el GPS de Google Maps allí está Nikki. A continuación, te contamos una de esas historias que no pasan desapercibidas.

Nikki García es cantante y actriz de doblaje español. Sin embargo, desde el año 2020, también se convirtió en tu guía de Google Maps, la conocida aplicación de Google que te permite ubicarte y llegar a diversos lugares sin perderte en el trayecto.

Mucho antes de ser la famosa voz del GPS, García ya había ganado popularidad por ser la voz de Renfe y por su trabajo en varias películas y series. En el ámbito musical cuenta con dos álbumes: We’ve got something y Timescape. Además, también contribuyó en bandas sonoras que seguro que has escuchado sin saber que estabas frente a la voz de Renfe y de Google: “El regreso de Mary Poppins” y la película live-action de “Aladdin”.

Nikki ganó mayor popularidad luego de publicar un video hace algunos días en sus redes sociales. En menos de una semana, ya tiene casi 800 mil reproducciones y más de 20 mil ‘me gusta’.





Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022





Esta notoriedad también se ha visto reflejada a través de su cuenta de Twitter, donde ha compartido algunas publicaciones en las que se le ve troleando a sus amigos mientras les da indicaciones.

“En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico. Continúa 100 metros. Espera he perdido la cuenta, no sé cuantos metros llevas. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, sino déjame en este callejón y ya me busco la vida”, dice la actriz a sus compañeros, desde el asiento trasero del vehículo.

Nikki admitió también que trolea a los taxistas. Así lo manifestó en una entrevista en Out of the Box, donde García contó una anécdota y reconoció que un taxista se quedó mudo por lo ‘bien’ que imitaba al GPS al darle indicaciones. El conductor no se dio cuenta que, en verdad, ella era la actriz que presta su voz para dicha aplicación.

