Nintendo 64 utilizó todas y cada una de las técnicas gráficas donde se podía explorar fantásticos mundos en 3D llenos de color, combinados con efectos de iluminación en tiempo real junto a un sonido con calidad de CD. Tras marcar un antes y un después en la industria de videojuegos, la consola cumple 25 años desde su lanzamiento.

El Nintendo 64 original era color negro, pero también hubo versiones en colores semitransparentes: azul, verde, naranja, morado, rojo y negro. El ’64′ se refiere a los 64 bits de potencia gráfica que dicha máquina trasladaba a nuestro televisor.

A pesar de perder la batalla con PlayStation, la consola dejó interesantes e influyentes juegos, como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GoldenEye 007.

Los jugadores disfrutaron de un control total de 360 grados en todos los juegos gracias al primer Stick de control analógico para el mando de Nintendo 64. Su diseño exclusivo se adapta a la mano a la perfección, y los 13 botones, incluido el útil botón Z situado en la parte inferior, rematan este mando de control pionero.

El catálogo de Nintendo 64 contó con más de 300 juegos que rebosaban en calidad por todos lados, empezando por Super Mario 64, el título de lanzamiento de Miyamoto que revolucionó el sector del videojuego, así como The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Mario Tennis, Mario Kart 64, Donkey Kong 64, Paper Mario, entre otros, pues la lista es casi interminable y toca todos los géneros posibles.

Super Mario 64, un videojuego de plataformas de mundo abierto para Nintendo 64, también cumple 25 años de lanzamiento. Como el juego principal del nuevo sistema de Nintendo, en ese año, fortaleció las primeras ventas de la consola, y ha llegado a vender más de 11 millones de copias en total, sin incluir las ventas de la Consola Virtual de Wii y Wii U y su inclusión en el juego Super Mario 3D All Stars para Nintendo Switch.

