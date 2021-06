El E3 2021 trajo más de una sorpresa para los más fieles fanáticos de Nintendo y sus títulos. La incorporación de Kazuya -de Tekken- como el nuevo personaje para Smash Bros. Ultimate o el lanzamiento de Metroid Dead fueron dos de los más aplaudidos momentos en lo que fue una montaña rusa de emociones.

Sin embargo, no fue hasta que revelaron imágenes de una nueva entrega de Breath of the Wild (2017) que el público estalló, incluso con el breve tráiler presentado en el evento. El nuevo título de la franquicia de The Legend of Zelda es de los más esperados, pero su productor, Eiji Aonuma, aclaró que aún continúa en desarrollo.

Entre las certezas que acompañan a la secuela, se supo que estará ambientada gran parte de su historia en los cielos de Hyrule. Link ha adquirido nuevas prendas de vestir y equipo que, por ejemplo, le ayudará a controlar sus habilidades sobre el manejo del tiempo o hasta atravesar paredes.

Sobre la fecha de estreno, aún no la hay, así como el título exacto de la entrega, pero se sabe que estará disponible en Nintendo Switch el algún momento de 2022.

No es lo único de The Legend of Zelda

Las aventuras del hyliano de Nintendo continuarán con el lanzamiento del Game & Watch en su edición The Legend of Zelda, el cual incluirá tres títulos de la franquicia: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening (la que estuvo disponible para Game Boy).

Además, como lo hizo con su anterior edición de Super Mario, el dispositivo que saldrá a la venta el 12 de noviembre de 2021 contará con un reloj y un temporizador temáticos de la saga.

