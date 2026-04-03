Por Redacción EC

El inicio de abril 2026 marcó uno de los momentos más históricos para el mundo, luego de que un grupo de astronautas hiciera realidad el sueño de muchos: viajar a la Luna mediante la misión Artemis II. De esta manera, miles de personas se mantienen a la expectativa por conocer la cara oculta de la Luna y sus secretos en un proyecto espacial más deseada en décadas. De hecho, han pasado más de cincuenta años desde que concluyó el programa Apolo y ningún ser humano ha regresado al satélite; por ello, con tecnología más avanzada y mayores conocimientos, este proyecto se perfila como uno de los más esperados del año. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, envió a un grupo de tripulantes a esta misión luego de pasar un arduo entrenamiento de tres años. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el color naranja de los trajes que utilizaron las personas que participaron en la misión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.