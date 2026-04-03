El inicio de abril 2026 marcó uno de los momentos más históricos para el mundo, luego de que un grupo de astronautas hiciera realidad el sueño de muchos: viajar a la Luna mediante la misión Artemis II. De esta manera, miles de personas se mantienen a la expectativa por conocer la cara oculta de la Luna y sus secretos en un proyecto espacial más deseada en décadas. De hecho, han pasado más de cincuenta años desde que concluyó el programa Apolo y ningún ser humano ha regresado al satélite; por ello, con tecnología más avanzada y mayores conocimientos, este proyecto se perfila como uno de los más esperados del año. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, envió a un grupo de tripulantes a esta misión luego de pasar un arduo entrenamiento de tres años. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el color naranja de los trajes que utilizaron las personas que participaron en la misión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LOS ASTRONAUTAS LLEVAN UN TRAJE DE COLOR NARANJA A LA MISIÓN ARTEMIS II?

El primer viaje lunar tripulado por Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans el 19 de diciembre de 1972 marcó un hito en la historia tras concluir la misión Apolo 17. Ahora, luego de más de cincuenta años, el proyecto Artemis II estará conformado por tres estadounidenses y un canadiense: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glovery y Jeremy Hansen, quienes fueron seleccionados por la NASA en 2023 para abordar esta gran misión. En ese contexto, un cambio estético en la vestimenta utilizados por los astronautas ha llamado la atención de las personas debido al color naranja de sus trajes.

@imagenradio90.5fm 🧑‍🚀🟠🚀 Los cuatro tripulantes de la misión #ArtemisII viajarán a bordo de la nave Orion, usando trajes de color naranja brillante, conocidos oficialmente como #OrionCrewSurvivalSystem. El color naranja de los trajes no es casualidad. ¡Te explicamos! Déjanos en los comentarios si conocías estos datos. #ImagenInforma ♬ sonido original - Imagen Radio

Esto se debe principalmente a una cuestión de supervivencia más que de estética debido a su visibilidad en cualquier situación. Es decir, ante un eventual incidente durante el aterrizaje que obligue a los tripulantes a evacuar la nave de forma anticipada, podrán ser localizados con rapidez, incluso si caen al océano. Según la NASA, el Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion (OCSS), conocido como el traje “calabaza”, cuenta con otras novedades, como mantener con vida a una persona por hasta seis días, siempre que haya una pérdida de presión en la nave, proporcionando el tiempo necesario para retornar a la Tierra en condiciones seguras, conforme comparte La Razón.

¿QUÉ HALLÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.