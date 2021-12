“No miren arriba” o “Don’t Look Up”, en su traducción al inglés, se ha convertido en una de las películas revelación del 2021 en Netflix. Con un elenco plagado de estrellas que encabeza Leonardo DiCaprio, esta sátira crítica se ha posicionado de manera importante en la plataforma y algunos actores peruanos se hicieron un espacio en ella.

Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ariana Grande y un sinfín de estrellas han tenido participación en lo que hace un tiempo era una apuesta importante en cuanto a comedias se trata. Hecho realidad, la obra de Adam McKay ha recibido halagos por doquier y en voz de Perú ha estado por un singular motivo, o tal vez dos.

Los más observadores se percataron de que Andrés Silva -conocido por ser el antagonista de ‘Mi amor, el wachimán’ o protagonista de ‘Luz de Luna’- apareció en el blockbuster norteamericano. Sin embargo, no fue el único, pues Ramón García -popular por sus papeles en ‘Los Choches’ o ‘Paquete y Camote’- también estuvo presente.

Entre similitudes y particularidades, el primero de ellos interpretó a un aparente joven pescador de las playas de Paracas, donde pudo ver cómo un meteorito -detalle esencial en la trama del filme- caía en aquel momento. Aunque breve, el actor mostró su emoción por haber sido parte de la producción de Netflix.

Captura: Netflix

Similar suerte corrió el más experimentado de los dos, quien en la ficción hacía de taxista en la ciudad de Lima. “Está en la puerta del Hotel Bolívar, en la Plaza San Martín. Entonces pasa el famoso cometa, miro yo al cielo y eso fue todo”, explicó el artista para El Comercio.

Captura: Netflix





VIDEO RECOMENDADO

La plataforma de streaming anunció sus nuevos lanzamientos para enero de 2022, entre lo más esperado se encuentra el estreno de Rebelde, un documental sobre la vida del astro brasileño Neymar y la primera parte de la cuarta temporada de Ozark. (Fuente: Netflix)