“Don’t Look Up” o “ No miren arriba ” (en español), que tiene como protagonistas a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio , es un verdadero éxito en Netflix . Ambos actores interpretan a dos científicos que acaban de hacer un descubrimiento importante y peligroso a la vez. Sin embargo, la película también ha causado polémica debido a su particular forma de satirizar la realidad.

Ante ello, Adam McKay, director del comentado largometraje, respondió a los críticos de la siguiente manera en una entrevista para Indiewire: “La única razón por la que escribí aquello fue porque cuando la gente veía la película y se alarmaba sobre lo que estaba pasando tendía a responder a ello un poco mejor. Algunos reaccionaron en plan “Estás diciendo que si no nos gusta la película es porque no nos importa el clima”, lo cual es completamente ridículo. Ningún ser humano diría nunca eso”.

Asimismo, McKay agregó: “Tengo que reírme, porque está sacado de la película. De repente, parecía como si estuviera diciendo que los críticos no pueden decir nada, y por supuesto que pueden. Es importante tener debate y críticas apasionadas”.

Producida por Hyperobject Industries y Bluegrass Films, “No mires arriba” fue anunciada en noviembre de 2019 y vendida por Paramount Pictures a Netflix varios meses después. Inicialmente, la filmación estaba programada para comenzar en abril de 2020 en todo el estado de Massachusetts, pero se retrasó hasta noviembre debido a la pandemia de COVID-19 en curso, y luego duró hasta febrero de 2021.









Jennifer Lawrence se convirtió en el primer miembro del elenco en unirse, y Leonardo DiCaprio firmó después de mantener conversaciones con McKay sobre los ajustes al guion; el resto del elenco se agregó en 2020.

