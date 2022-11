Para las personas que tienen relaciones a distancia, recorrer miles de kilómetros para verse puede ser una de las muestras de amor más importantes y bellas que hay en este tipo de relación.

Incluso si se trata de visitas sorpresa, el gesto resulta ser más impactante y maravilloso. Sin embargo, el acto puede resultar una molestia para otra gente como se demuestra fácilmente en el siguiente caso.

Recientemente se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo donde una chica, muy ilusionada, cogió un vuelo de 1.300 kilómetros para darle una sorpresa a su novio, pero este le recibió con malas caras.

En las imágenes se ve que la chica se escondió en el coche del amigo de su novio para luego abrazarle inesperadamente y recibir una reacción totalmente imprevista.

Aunque el chico aseguró que se había asustado, lo cierto es que muchos usuarios de las redes sociales creen que en realidad estaba fastidiado por la llegada sorpresa de su pareja.

“Me pongo más contento yo cuando me toca pagar el IBI”, aseguró un internauta, mientras que otros aconsejaron a la chica que termine con el joven: “Instantáneamente me bajo del coche y me subo otra vez al avión”, escribió otra persona.

La propuesta de subirse al avión y regresar a su casa parece ser apoyada por la aerolínea Ryanair, que, según 20 minutos, le ha ofrecido a la chica un viaje de vuelta gratuito.

“Corta con él y tu viaje de vuelta es gratis”, contestó la aerolínea irlandesa en un tuit que ya se ha viralizado. Hasta el momento, esa promesa acumula más de 88.000 ‘me gusta’.