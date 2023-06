La relación de los hermanos Gallagher, Liam y Noel, fundadores de la banda Oasis, podría retormarse después de 14 años y todo gracias a la obtención del título de la Liga de Campeones del Manchester City.

Los citizens se proclamaron campeones de la Champions League 2022-2023 por primera en su historia y con este logro los fanáticos de la banda Oasis recordaron la promesa que hizo Liam Gallaguer si esto sucedía.

“Si Manchester City gana la Champions League voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda”, publicó Liam en su cuenta oficial de Twitter, luego de que el City clasificara a la gran final del torneo más importante de clubes europeos.

Además, el pasado 10 de mayo, Liam se animó a responderle a un seguidor luego de que los dirigidos por Pep Guardiola golearan al Real Madrid. Cuando el usuario le preguntó si seguía en pie la idea de remendar el vínculo con su hermano, el cantante respondió: “Yo estoy listo”.

Ahora, los aficionados de Oasis inmediatamente hicieron tendencia las declaraciones del cantante y se ilusionan con el regreso de la icónica banda de britpop.

Por su parte, Noel Gallaguer realizó un vÍdeo que se hizo viral durante el partido. El artista vio la final en un bar de Manchester junto a fanáticos del Manchester City. Tras el triunfo de su equipoi, el mayor de los Gallagher cantó con los aficionados una de las canciones más populares de la banda: “Don’t Look Back in Anger”, la cual logró ubicarse en el primer lugar de Reino Unido y fue el quinto single de “(What’s The Story) Morning Glory”, segundo álbum de la banda que fue platino catorce veces en Reino Unido y cuatro veces en Estados Unidos, según recoge TyC Sports.

Cabe destacar que ambos hermanos Gallagher son hinchas confesos del actual campeón de la “Orejona”, incluso desde antes que el equipo logre su punto más álgido, cuando el equipo peleaba los últimos lugares de la tabla y el equipo favorito de la ciudad natal era el Manchester United.

MIRA AQUÍ: 10 fotos para celebrar el 10mo aniversario de BTS en el 2023

¿Por qué se separó la banda Oasis?

En 2009, para tristeza de sus aficionados, la banda anuló su presentación en el festival de rock en Seine, minutos antes del inicio del evento. La organización emitió un comunicado a los espectadores sobre la cancelación del concierto citando un mensaje de Noel de que el grupo “ya no existe”. Según se dio a conocer, la separación se dio por una pelea entre bastidores protagonizada por los hermanos Noel y Liam Gallagher.

¿Cómo se hizo conocida en el mundo la banda Oasis?

Oasis fue formada en la ciudad de Manchester, Inglaterra, en 1990, en sus inicios conocidos como Rain, lluvia en español. La banda alcanzó la popularidad después de vender 15 millones de copias vendidas de su primer álbum Definitely Maybe y los 30 millones de copias vendidas del segundo álbum (What’s the Story) Mrning Glory?. Además, su tercer álbum Be Here Now se convirtiera en el disco más vendido en la historia del Reino Unido con 520 mil copias en un solo día a la venta.

La banda fue considerada uno de los grupos más importantes en la historia musical de Reino Unido, ingresando en el Libro Guinness de los récords. En la actualidad mantienen el récord de 9 canciones en el puesto nro. 1 de las listas musicales británicas y el nro. 2 de las listas estadounidenses.