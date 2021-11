Octavio Ocaña, reconocido por interpretar a ‘Benito’ en la serie Vecinos, era fiel seguidor del Cruz Azul, y lamentablemente perdió la vida el viernes a causa de un balazo en la cabeza. Pese a que sus cualidades no le dieron para llegar a ser jugador profesional en la institución cementera su cariño se mantuvo intacto el resto de su vida.

Tanto así que tras la victoria de Cruz Azul al club América (2-1) el domingo por la noche durante el clásico joven de la jornada 16 de la Liga MX, el guardameta y capitán del equipo, José de Jesús Corona, apareció en redes sociales para compartir con sus seguidores de Instagram un emotivo mensaje dirigido a la memoria de Octavio.

¿QUÉ DIJO EL PORTERO DEL CRUZ AZUL?

Chuy Corona mostró dos imágenes conmovedoras; en la primera se observa a Octavio cuando era niño junto al guardameta cementero, mientras que en la segunda se aprecia a Benito en la tribuna del Azteca como espectador de un partido de Cruz Azul. Esto acompañado del siguiente mensaje: “Con dedicatoria especial. Este triunfo seguramente lo estás festejando desde el cielo”.

SU IDEAL NO ERA SER ACTOR

En múltiples ocasiones, Octavio señaló que su ideal no era ser actor, ya que él quería era anotarle 10 goles al América Ocaña; sin embargo, la repercusión que logró su temprana incursión en los escenarios hizo imposible desligarse, a pesar de que trató de hacerlo y probar fortuna en el fútbol, donde tenía como meta ser profesional, jugar en la Máquina y ganarle una Final al América.

“Voy a ser futbolista profesional con el Cruz Azul. Soy delantero y le voy a anotar unos 10 goles al América en la Final. Para poder actuar, les pediré permiso en la producción de los programas”, señaló Ocaña en 2007.

En uno de los más recientes videos que difundió la ex novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, recapituló una serie de fotografías y videos de Benito Rivers. En mayo cuando Cruz Azul logró su noveno campeonato, Nerea grabó la felicidad del interprete, con la camiseta del equipo y rodeado de amigos coreó la típica porra “¡Azul, azul, azul!” de la escuadra para festejar la victoria.

OCTAVIO Y SU PASIÓN POR EL CRUZ AZUL

El originario de Tabasco mostró interés desde pequeño por La Máquina Celeste. Llegó a jugar en equipos locales y siempre presumió de su cariño por la camiseta cementera. Participó en equipos de fuerzas básicas y filiales de Cruz Azul, también tuvo oportunidad de jugar con pequeños clubes de Chivas y de Pachuca.

Sin embargo, siempre mostró su preferencia por los celestes. Conforme creció y se le brindó la oportunidad de salir en televisión no dejó de lado la idea de dedicarse al fútbol profesional. Incluso llegó a estar inscrito en categorías inferiores de la Liga MX.

En una entrevista para Notimex, declaró que “me gusta hacer bien mi trabajo como actor. Pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el futbol. No sé, es algo que no puedo evitar, es una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aún sin dinero de por medio. Interpretar es un hobbie, pero el futbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho”.

CRUZ AZUL LAMENTA SU MUERTE

Luego de conocer la noticia sobre la muerte del actor, el propio equipo de la Liga MX se unió a la pena de los familiares de Octavio y mandó sus condolencias por Twitter. “Lamentamos tu partida, querido Octavio. Un abrazo hasta el cielo. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, se lee en la publicación difundida en el perfil de @Cruz Azul. Junto con el mensaje, el club de la Noria difundió un par de fotografías de Ocaña con la playera celeste.