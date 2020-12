Conocidas por tener una potente voz y alcanzar notas altas, las estrellas Ariana Grande, Mariah Carey y Jennifer Hudson, se convirtieron en un coro femenino para estrenar el tema “Oh Santa!”. El tema es un remix de la canción que viene incluida en el disco ‘Merry Christmas II You’ de la artista Carey.

Desde lo que parece ser el taller de Santa Claus, el trío de mujeres con trajes de color alusivos a la navidad, fusionan sus notas altas para este villancico dance que mostró la magia de su voz a través del micrófono.

‘Oh Santa!’ también es parte del programa especial ‘Mariah’s Magical Christmas Special’ que se estrenó este 4 de diciembre en la plataforma de streaming Apple TV +. “Estoy muy emocionada de compartir este especial musical, verdaderamente mágico con ustedes y espero que les traiga alegría, risas y la alegría navideña que tanto necesitan”, mencionó la cantante.

Mariah Carey feliz con colaboración

La cantante, a quien se le conoce como la ‘Reina de la Navidad’, gracias a su exitosa canción ‘All I Want for Christmas Is You’, recientemente dio una entrevista a ‘Billboard’ donde habló de su colaboración especial con Ariana Grande y Jennifer Hudson.

“Escribí ‘¡Oh Santa!’ para mi álbum ‘Merry Christmas II You’, que fue una especie de continuación de mi primer álbum navideño, bueno tenemos varios. Y entonces creo que se trata de un evento real, por supuesto, de hacer ‘Oh Santa!’ con Jennifer y Ari, pero también tuve que cuestionarme, ¿cómo veo esto como productora? ¿Cómo veo estas voces con diferentes texturas, qué son?”, comentó la cantante.

Cabe resaltar, que el video en YouTube acumula actualmente, más de 8 millones de reproducciones.

