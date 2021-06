El nuevo álbum de Olivia Rodrigo, ‘Sour’, se ha posicionado en el Top 10 de las plataformas de streaming, pero no todo ha sido color de rosa para ella. A continuación, te contamos las razones.

Recientemente algunos de sus fans criticaron a la cantante por lucir demasiado delgada e incluso algunos sugirieron que padecía un trastorno alimenticio y, ahora, vuelve a ser tema de conversación al acusarla de haber copiado la portada de su álbum.

La cantante no pudo asistir a su graduación de preparatoria por lo que decidió convertir ‘Sour’ en un concierto inspirado en un baile de graduación, pero las imágenes con las que está promocionando el evento parecen haber tomado demasiada inspiración del disco ‘Live Through This de Hole’. Y su líder y fundadora, la icónica cantante Courtney Love, está exigiendo que se le de crédito.

En las imágenes que compartió Rodrigo, aparece luciendo un vestido rosa de lentejuelas, una corona y un ramo de rosas entre sus brazos y con la máscara de pestañas corrida por lágrimas.

Courtney Love no se quedó callada y en Twitter le escribió directamente a Olivia y con un modo sarcástico: “¡Busca las diferencias! ¡Gemelas!” escribió Courtney Love en Twitter directamente a Olivia, de manera sarcástica. Rodrigo le respondió: “Te quiero y amo live though this muuuucho”.

“Olivia, de nada. ¡Mi florista favorito está en Notting Hill, Londres! ¡Escríbeme por privado para los detalles! ¡Qué ganas de leer tu nota!”, le dijo Love a la joven cantante con la intención de recibir flores y una disculpa de su parte.

Courtney Love trasladó la controversia a Facebook alegando que Rodrigo copió la portada del álbum de Hole. “Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo”.

Hasta el momento, Olivia no ha respondido a los comentarios negativos de Courtney en Facebook y tampoco le ha dado el crédito por la inspiración detrás de la portada de ‘Sour’.

VIDEO RECOMENDADO:

La cantante mostró un cuerpo delgado pese a que dio a luz hace poco tiempo.