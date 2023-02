Hace algunos días, Netflix compartió la primera imagen promocional de su nuevo proyecto, la serie live-action de “One Piece”, y como era de esperarse, los fanáticos del anime han analizado cada detalle de la fotografía, encontrando así una particularidad que ha llamado la atención de todos.

Tal y como informa MeriStation, poco a poco la plataforma de streaming ha dado detalles de su nueva serie basada en el famoso manga de “One Piece”; por ejemplo, dejó saber que se estrenaría este 2023 y compartió los nombres de sus protagonistas, entre ellos Iñaki Godoy, quien interpreta al personaje principal Luffy.

De hecho, es en el protagonista en donde los fans han encontrado un cambio que los ha enfurecido: no lleva las típicas sandalias del personaje.

La versión live-action de Luffy de "One Piece" no lleva las típicas sandalias del personaje. | Foto: Netflix

Este aspecto no tardó en hacerse viral y llegó hasta los oídos de Emily Rudd, actriz que da vida a Nami, quien ha salido a defender y a justificar este cambio.

“Todos nosotros grabamos todas las escenas de riesgo que se nos permitió... Y si no podíamos, normalmente era por seguridad, que es donde entra nuestro increíble y talentoso equipo de dobles. Desafortunadamente, las sandalias no son el calzado más seguro para estas escenas, y no querréis perderos el asombroso trabajo que puede hacer y ha hecho”, en referencia al actor Iñaki Godoy.

Al parecer, el hecho de que Luffy use zapatillas tiene que ver con que la serie tendrá más escenas de acción que las que esperábamos. De igual manera, el público seguirá esperando más noticias para ver si el único cambio será el calzado del protagonista o si Netflix prepara algo más.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE”?

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven que obtiene poderes de goma, quien acompañado de su tripulación, buscará convertirse en el “Rey de los Piratas” al descubrir el tesoro secreto del legendario pirata Gol D. Roger: el One Piece.