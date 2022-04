Los ciudadanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional tienen la posibilidad de retirar hasta S/ 4.300 de sus fondos de pensiones, con el fin de afrontar la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19.

Para poder retirar este monto es importante saber si se está o no afiliado a la ONP, que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), y con cuánto dinero cuenta en su fondo.

Como se sabe, los trabajadores dependientes que aportan al SNP entregan el 13% de su remuneración para poder contar con una pensión digna en el futuro.

Las aportaciones son efectuadas directamente por el empleador, quien además deberá declarar y pagar el 9% por concepto de salud (EsSalud), asumido por el empleador. Ambas cantidades en relación a los porcentajes se calcularán en base a la Remuneración Mínima Vital (RMV).

¿Cómo comprobar si estoy afiliado a la ONP?

Haz clic aquí para ingresar al portal oficial de la ONP.

Introduce tu número de DNI, tu clave virtual y el código que te muestra la página.

¿Qué pasa si no recuerdo o no tengo clave virtual?

Deberás solicitarla en el siguiente enlace: https://appvirtual.onp.gob.pe/appvirtual/Virtual/Index/

¿Cómo comprobar cuánto dinero tengo acumulado?

Entra en la web de la ONP haciendo clic aquí.

Una vez dentro de la página, tendrás que completar tu datos como número de DNI, tu clave y un código.

Da clic en “Aceptar”, y luego sigue los pasos que te indica la plataforma y podrás saber cuánto has aportado hasta la fecha.

¿Cómo puedo afiliarme a la ONP?

En caso de no estar afiliado, pues hacerlo y obtener mayor información de los regímenes y requisitos en este enlace: https://www.onp.gob.pe/servicios/quiero_afiliarme_snp

También puedes llamar al (01) 634-2222, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Otra opción es contactar a la ONP vía WhatsApp aquí, los lunes de 8 a.m. a 7 p.m. y los martes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.