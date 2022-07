El concurso ‘Vidas que nos inspiran’, ha sido lanzado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y está dirigido a peruanos y extranjeros, de 60 años a más, residentes en Perú, y peruanos residentes en el exterior.

Con el propósito de reconocer la trayectoria de vida de las personas adultas mayores, la ONP busca dar a conocer aquellos testimonios de vida más significativos para que sean fuente de inspiración de las futuras generaciones a través del concurso ‘Vidas que nos inspiran’, y de esta manera contribuir con el desarrollo de la comunidad.

El 39.2 % de los hogares del país tiene, al menos, una persona mayor de 60 años y el 26.2 % de los hogares, a nivel nacional, la tiene como jefa o jefe de hogar, según cifras del primer trimestre del 2022 del INEI.

La ficha de inscripción se encuentra en la página onpcultura.pe y la competencia considera testimonios escritos de no más de 500 palabras, en vídeo o audio no más de 3 minutos de duración. Cabe resaltar que, los trabajos no deben haber ganado algún premio. Además, los testimonios se enviarán al correo electrónico concursos@onp.gob.pe junto con evidencia documentaria que los sustenten como fotografías, videos, recortes de periódico o documentos.

Una de las nuevas actualizaciones, es que los trabajos también podrán enviarse en quechua, aimara, asháninka y otras lenguas originarias, por lo que la fecha límite en la que se puede postular es hasta el 12 de agosto.

REQUISITOS Y CONDICIONES:

Las y los participantes deberán tener 60 años o más.

Podrán participar solo personas adultas mayores a nivel nacional.

La participación será de manera individual.

Solo se recibirá un testimonio por persona adulta mayor participante.

Los testimonios deberán ser inéditos y que no hayan ganado ningún premio con anterioridad.

y que no hayan ganado ningún premio con anterioridad. La postulación podrá realizarla cualquier familiar, amiga o amigo de la persona adulta mayor, así como entidades públicas y privadas.

así como entidades públicas y privadas. Las y los participantes no deberán ser personas procesadas o condenadas; para ello, presentarán una Declaración Jurada. Puedes revisar las Bases del concurso en este LINK.

CRONOGRAMA DE ‘VIDAS QUE NOS INSPIRAN’