El domingo 6 de junio se celebrará la Segunda Vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2021 y por eso la ONPE está trabajando desde ya para mejorar toda la organización que se vio el 11 de abril.

Recordemos que estas Elecciones son histórica y únicas, ya que se celebran en medio de la pandemia del COVID-19. Como se recuerda, una de las recomendaciones en primera vuelta fue que los adultos mayores voten en el horario más temprano.

Sin embargo, eso no funcionó como se esperaba, ya que miles de mesas en todo el Perú no fueron armadas a tiempo y, al solo haber adultos mayores en la cola de espera, no era posible completar a los miembros de la mesa de sufragio.

Por protocolos de bioseguridad, las personas mayores de 65 años no han sido sorteadas como miembros de mesa ya que son personas de riesgo alto ante el Coronavirus.

Segunda Vuelta: ¿Qué horarios recomienda la ONPE?

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que el horario de voto escalonado será cambiado para que no suceda lo mismo que el 11 de abril.

Por eso, la propuesta es que los adultos mayores voten en horas de la tarde, cuando las mesas de sufragio ya estén instaladas. “Así su votación no dependerá de las tardanzas de los miembros de mesa”, indicó.

Este sería el horario de votación para el domingo 6 de junio:

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 1: de 7 am a 8 am

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 2: de 8 am a 9 am

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 3: de 9 am a 10 am

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 4: de 10 am a 11 am

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 5: de 11 am a 12 pm

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 6: de 12 pm a 1 pm

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 7: de 1 pm a 2 pm

Ciudadanos adultos mayores: de 2 pm a 4 pm

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 8: de 4 pm a 5 pm

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 9: de 5 pm a 6 pm

Ciudadanos cuyo número de DNI acabe en 0: de 6 pm a 7 pm

