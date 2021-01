La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió hasta este domingo 3 de enero el plazo para que los electores puedan elegir su lugar de votación más cercano a su domicilio para las próximas elecciones generales 2021. Así esta institución busca evitar que los ciudadanos se trasladen por largos trechos y reduzcan el tiempo de exposición fuera de casa ante el peligro que representa la pandemia del nuevo coronavirus.

La ampliación de la fecha fue comunicada por la ONPE a través de una nota de prensa que compartió en su cuenta institucional de Twitter. En dicho documento, la entidad electoral indicó que “de los más de 24 millones de electores hábiles para sufragar, solo habían escogido su local 2 millones 601 mil 330 usuarios” lo que equivale a un 10.7% del padrón habilitado para los próximos comicios.

📢 ¡Ampliamos la fecha! No esperes más para elegir tu local de votación para las #Elecciones2021. ¡Tienes hasta el 3 DE ENERO!



👉 Ingresa ya a eligetulocal. pe, sigue los pasos y ¡listo!#ETLV #EEGG2021 #VotaSeguro #EleccionesdelBicentenario #SeguridadyConfianza pic.twitter.com/hbI7m3UCEh — ONPE (@ONPE_oficial) December 31, 2020

Cabe destacar que esta herramienta no es de uso obligatorio. Si un ciudadano no hace uso de este aplicativo web, la ONPE le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a su vivienda.

Si decides hacer uso de esta herramienta virtual, deberás seguir los siguientes pasos para cambiar tu centro de votación:

Ingresa a eligetulocal.pe y haz clic en “Empezar”. Coloca tu número de DNI, el dígito de verificación del DNI y tu fecha de nacimiento (día, mes y año). Luego, deberás consignar un número de celular al cual se te enviará un código de verificación de 6 dígitos, el mismo que deberás ingresar al sistema. Seguidamente, tras confirmar un correo electrónico, se elige la provincia y/o distrito donde elegirá los locales de votación. Además se podrá determinar si el votante presenta algún tipo de discapacidad con el fin de brindar la atención preferente en el local de votación. La plataforma te brinda la opción de escoger tres locales de votación cercanos a su domicilio actual y posteriormente, el sistema te informará en cuál has sido inscrito.

Estas elecciones contarán con más de 17,000 locales de votación, lo que permitirá que más personas puedan encontrar un centro de sufragio cercano a su ubicación. Los lugares elegidos deben corresponder al departamento que se indica en tu DNI. No hay restricción por provincia o distrito.

