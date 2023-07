Interpretar a un personaje que existió es una tarea muy complicada para un actor porque debe someterse a cambios físicos, lo cual resulta muy difícil para muchos. Sin embargo, estas decisiones demuestran el compromiso que algunos tienen para lograr un papel en todos los aspectos. En la película “Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan, no hay una excepción.

Luego de que la cinta haya sido calificada como una “obra maestra” en las primeras impresiones, se revelaron algunos secretos de los actores y el que más llamó la atención fue la decisión de Cillian Murphy por cambiar su apariencia física para parecerse al protagonista de la historia, J. Robert Oppenheimer, “el padre de la bomba atómica”.

¿Cuál fue la dieta extrema que tuvo que cumplir Cillian Murphy para convertirse en Jr. Robert Oppenheimer?

Emily Blunt contó en una entrevista con Extra que el actor bajó varios kilos hasta llegar a verse demacrado en el filme, logrando parecerse lo más posible a su personaje J. Robert Oppenheimer.

La actriz manifestó que para lograrlo, Cillian tuvo que someterse a una dieta extrema poco sana que pudo afectar su salud. Esta dieta estaba basada en una almendra por día, con el propósito de lograr su propósito. “Él tenía un compromiso tan monumental. Y sólo podía comer, como, una almendra todos los días. Estaba tan demacrado”, expresó Blunt.

Por otro lado, según recoge ViveUSA de una entrevista de Cillian Murphy para el The New York Times, el actor confirmó que comía una almendra por día y que además estuvo consumiendo durante medio año cigarros y martinis antes de las grabaciones. Asimismo, reveló que casi no dormía y mientras grababa no se preocupaba por la comida, debido a que se mantenía ocupado.

A pesar que Murphy aceptó que su transformación no fue sana, estuvo orgulloso del resultado, ya que “amaba” el proceso de preparación para interpretar el papel y transmitir el aspecto de que el verdadero Oppenheimer, “tampoco comía”.

“Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos, que quería hacerlo bien. Tuve que perder bastante peso, y trabajamos con el vestuario y la sastrería, era muy delgado, casi demacrado, subsistía con martinis y cigarrillos”, expresó el actor.

A sus 47 años, el actor irlandés se sometió a cambios bruscos en su vida cotidiana para conseguir el resultado que deseaba en la película, una muestra clara de compromiso y sacrificio. “Tenía esos ojos realmente brillantes y quería darle esta mirada de ojos muy abiertos, así que trabajamos mucho en el cuerpo y expresiones antes de comenzar”, manifestó Murphy.

Sin embargo, es importante mencionar que si bien disfrutó todo lo que hizo para lograr la transformación que necesitaba para interpretar a su personaje, el propio actor no aconseja las dietas extremas ni restricciones de alimentos para adelgazar, así sea para lograr cualquier cosa. Lo ideal sería acudir a un profesional de la salud o nutrición, que pueda recomendar una dieta saludable en base a la persona que lo requiera y los objetivos que busca alcanzar.

¿Cuándo será el estreno de Oppenheimer?

La película ya se encuentra disponible en las salas de cines de Perú desde este 20 de julio. La nueva propuesta de Chistopher Nolan, calificada como “una de sus mejores películas”, tiene una duración de 3 horas y en sus primeras impresiones ha recibido críticas positivas.